Prise en charge de la pré-éclampsie : chercheurs de tous les pays, unissez-vous !

La pré-éclampsie est une pathologie fréquente et grave. À l'heure de l'Evidence based medicine, le praticien peut espérer pouvoir bénéficier de recommandations fiables et étayées sur sa prise en charge. Les essais randomisés constituent le meilleur moyen d'obtenir des résultats fiables concernant l'efficacité des interventions.

Hélas, aucun consensus n'existe entre les équipes de recherche de par le monde concernant le résultat principal des études et les méthodes de mesure. En l'absence d'une approche standardisée, les chercheurs peuvent choisir arbitrairement les résultats qu'ils jugent importants, parfois rétrospectivement, avec tous les biais que cette attitude porte en germe.

Dans le cas de la pré-éclampsie, le danger est d'autant plus grand qu'on tient compte de la santé à la fois de la mère et de son nouveau-né.

Une évaluation des publications a donc été jugée nécessaire pour préciser les conduites à tenir. Les auteurs ont analysé les résultats principaux et les différents éléments faisant l'objet de mesures dans les essais sur la pré-éclampsie.

Cinq bases de données ont été analysées de leur conception à janvier 2016 en utilisant les termes "pré-éclampsie" et "essai randomisé contrôlé". Ont été inclus tous les essais randomisés contrôlés évaluant les traitements de la pré-éclampsie, sans restriction de langue de publication.

Ça part dans tous les sens…

Au total, 7 093 publications ont été analysées, mais seulement 79 essais randomisés incluant les données de 31 615 femmes ont été inclus.

Parmi ceux-ci 38 (48 %) ont rapporté des résultats principaux. Mais dans ces 38 essais, on relevait 35 résultats principaux différents !

Vingt-huit résultats principaux étaient maternels, le plus fréquemment la pression artérielle, l'éclampsie, la mortalité maternelle et l'œdème pulmonaire. Les résultats néonatals étaient rarement mentionnés : mortalité néonatale dans 3 % des publications, détresse respiratoire et développement neurologique dans 1 %. Sept essais ont présenté des résultats principaux concernant le nouveau-né. Enfin, trois des essais randomisés ont rapporté des résultats composites, incluant entre 6 et 9 éléments.

Les méthodes de définition et de mesures ont rarement et très succinctement été rapportées. Même quand les résultats étaient cohérents parmi les essais, les définitions et les méthodes de mesures étaient différentes. Les mesures retenues concernant la pression artérielle était diverses selon les études : systolique, diastolique ou moyenne.

Dans les essais randomisés qui évaluent les interventions dans la pré-éclampsie, les informations essentielles sur les résultats principaux, incluant les définitions et les mesures sont régulièrement omises.

Selon les auteurs, développer un ensemble d'éléments essentiels pour les études sur la pré-éclampsie devrait aider à définir les résultats principaux et les méthodes de diffusion des mesures.

La question est délicate… Définir davantage le cadre des recherches, les méthodes appropriées, les résultats pertinents permettrait probablement d'aboutir plus rapidement à des recommandations claires pour la pratique et d'éviter les pertes de temps et d'argent dans le cadre d'essais dont la valeur scientifique sera contestée ou dont les conclusions n'auront aucun impact clinique. Mais parallèlement, il est indispensable de laisser la liberté aux équipes de recherche… L'OMS aurait sans doute un rôle à jouer dans ce domaine.

Dr Charles Vangeenderhuysen