Prise en charge des brûlures superficielles de l’enfant

F. DUTEILLE

Service de chirurgie plastique esthétique et reconstructrice, Centre des brûlés, Hôtel-Dieu, Nantes

La gestion de la brûlure reste encore problématique car elle amène souvent à des réactions inadaptées. Elle est parfois minimisée et entraîne un retard de prise en charge qui devient alors plus compliquée. À l’inverse, des brûlures à faible potentiel de gravité sont vécues comme des urgences absolues alors qu’une consultation dans la semaine serait amplement suffisante. Cela tient peut-être à un élément fondamental qui est que la douleur de la brûlure est inversement proportionnelle à sa gravité. Comme toute pathologie, la gestion des brûlures associe à la fois un degré de connaissance et un certain empirisme acquis au fil des années.

A travers cet article, nous essaierons d’identifier les brûlures qui peuvent être considérées comme « bénignes » ou « superficielles » qui restent les plus nombreuses et correspondent souvent à l’activité principale des praticiens. Leur prise en charge demeure souvent une affaire d’école mais répond à certains principes que nous détaillerons.

Définition

On considérera les brûlures comme bénignes si elles ne nécessitent en théorie aucune prise en charge chirurgicale(1). Ce qui bien sûr ne correspond pas à un abandon des soins car elles peuvent nécessiter une hospitalisation. Elles regroupent les brûlures de 1er et de 2e degré superficiel.

La brûlure de 1er degré

• Sur le plan histologique, elle correspond à une destruction partielle ou totale de l’épiderme sans atteindre le derme.

• Sur le plan clinique, elle est caractérisée par l’existence d’une douleur très importante, une hyperthermie locale et un érythème. C’est le classique coup de soleil. Son évolution est toujours favorable à court terme amenant à une guérison dans les 48/72 h suivant la brûlure. Elle est souvent caractérisée par une désquamation. Les brûlures de 1er degré ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface brûlée.

La brûlure de 2e degré superficiel

Sur le plan histologique, elle correspond à une destruction complète de l’épiderme et une atteinte partielle du derme laissant intact tout ou en partie la lame basale. Cette dernière a la capacité de régénérer en totalité les couches cutanées superficielles et d’assurer donc la cicatrisation. Sur le plan clinique, on constate une phlyctène ou bulle (figure 1).

Cette dernière est pathognomonique des brûlures de second degré (pas uniquement superficiel). Sous la phlyctène, le derme est rouge cramoisi car les vaisseaux ne sont pas thermocoagulés (figure 2) et très douloureux car les terminaisons nerveuses ne sont pas détruites (mais superficialisées). La brûlure de second degré superficiel est la brûlure la plus douloureuse.







Prise en charge

La prise en charge peut être discutée car elle correspond aux protocoles et aux habitudes de chacun. Aussi notre exposé n’a aucune volonté hégémonique et correspond plutôt à un canevas auquel il faut se raccrocher. Ces brûlures « superficielles » ou « bénignes », nous l’avons souligné dans l’introduction, ont comme principal caractéristique de pouvoir cicatriser de façon spontanée dans des délais raisonnables. Elles ne nécessitent pas de prise en charge chirurgicale. Le but majeur de la prise en charge est donc d’améliorer la qualité de vie entre la brûlure et la cicatrisation. Le second objectif est de vérifier la bonne évolution et l’obtention de la cicatrisation (schéma).







Dans toutes les brûlures au stade aigu, on n’oubliera pas de refroidir cette dernière si cela est possible. La « règle des 15 » est habituellement un bon moyen mnémotechnique pour retenir les modalités de refroidissement. Il faut refroidir la brûlure dans les 15 minutes suivant l’accident par de l’eau à 15 degrés avec un jet à environ 15 cm de la brûlure. L’eau du robinet est habituellement suffisante et la plus adaptée car ce refroidissement ne doit pas obligatoirement être réalisé avec de l’eau stérile.

Les brûlures de 1er degré

Leur bonne évolution est rapide. Le seul danger à la phase aiguë correspond au risque de déshydratation du jeune enfant. Il existe malheureusement régulièrement des histoires qui défraient la chronique pouvant amener à des décès du nourrisson sur des brûlures de 1er degré de surface importante. Il n’existe pas de recommandations précises dans la littérature, mais il apparaît raisonnable de prendre un avis hospitalier pour une brûlure de 1er degré dépassant les 10 % de surface corporelle. L’examen clinique et biologique permettra si nécessaire une réhydratation adaptée par perfusion, ainsi que l’utilisation d’antalgiques par voie veineuse.

Dans les autres situations, la prise en charge nécessite une antalgie et des pansements. Pour l’antalgie, l’Efferlagan® codéiné est habituellement suffisant sur une période de 2 ou 3 jours. L’intérêt du pansement est d’éviter un contact entre la zone brûlée et toute forme de contact qui peut stimuler le phénomène douloureux. Le meilleur traitement consiste à mettre un pansement occlusif pendant 48 h sans réfection. On peut proposer le protocole suivant : pommade hydratante (vaseline, Biafine ®, etc.), compresses non tissées et bandes non compressives. On évitera autant que possible la mobilisation de la zone brûlée. L’enfant est revu dès 48 h plus tard si possible, et une pommade hydratante pourra être appliquée 3 à 4 fois par jour jusqu’à la fin de la desquamation.

Il est conseillé de revoir l’enfant à 8 jours pour vérifier la bonne évolution. Il est important à ce stade d’expliquer aux parents le risque de ce genre de brûlure, non pas à court terme mais à long terme avec un risque de cancérisation ultérieure (mélanome en particulier). Le traitement préventif (pommade anti-UV) et l’absence d’exposition entre 12 h et 15 h sont alors précisés.

Brûlure de 2e degré superficiel

Au stade aigu, les phlyctènes peuvent être visualisées ou non. Si elles sont toujours présentes, il faut les exciser (figure 2). C’est-à-dire qu’il faut découper la partie superficielle de la « bulle » à l’aide d’une pince et de ciseaux. Cet acte est totalement indolore en soi et amène à l’évacuation d’un liquide citrin. L’excision de cette phlyctène est pour nous importante car elle permet de visualiser le derme et de définir la profondeur de la brûlure et donc d’optimiser la prise en charge. En effet, la visualisation d’un derme blanc et peu douloureux traduit une brûlure plus profonde avec à priori une option chirurgicale (figure 3).

Certaines équipes proposent de percer simplement la phlyctène.

Pour nous cela amène à deux risques : l’absence de statification de la brûlure et un risque infectieux. Parfois, la phlyctène n’est pas visualisée et le derme est spontanément visible. Dans d’autres cas, la phlyctène s’est percée et il reste l’épiderme positionné sur le derme. Il faut alors l’enlever avec délicatesse afin d’éviter toute douleur. D’une manière générale, on évitera tout frottement avec ce derme (et en particulier avec des compresses tissées).

On peut effectuer un rinçage avec du sérum physiologique. Toute solution autre (alcoolique, iodée, associée à des antibiotiques, etc.) est douloureuse et n’est absolument pas nécessaire, voire nocive (en particulier les produits iodés). Il en est de même pour une antibiothérapie locale ou générale qui n’a aucune indication. La douleur est un point important dans la prise en charge des brûlures. Le premier pansement doit être le plus indolore possible.

En effet, si ce dernier s’est avéré algique, tous les autres pansements seront abordés avec crainte par l’enfant et deviendront compliqués. Il faut donc prendre le temps de le faire car il n’y a aucune urgence à la réalisation du premier pansement. Il faut aussi savoir le retarder afin qu’une antalgie ait pu être donnée et soit efficace. Une fois l’excision réalisée, il faut mettre en place le pansement.

Actuellement plusieurs « écoles » s’affrontent pour définir les modalités et les protocoles. Avant tout, il faut connaître certains critères qui doivent amener à une hospitalisation.

• Critères d’hospitalisation :

– suspicion de maltraitance : il ne faut jamais être affirmatif ni dans un sens ni dans l’autre. Il s’agit d’une accusation grave avec des répercussions familiales, et parfois médico-légales lourdes. La limite entre négligence et maltraitance est parfois floue. Le positionnement, au moins transitoire, dans un centre hospitalier peut permettre de temporiser les choses et d’évaluer les éventuels futur risques de l’enfant ;

– conditions socio-économiques défavorables : absence de douches, etc.

– enfant présentant des antécédents médicaux lourds ou des troubles psychiatriques ;

– surface : • > 5 % chez un enfant de moins de 5 ans (figures 3 et 4) ; • > 10 % si enfant > 5 ans ;

– localisation : face, main et périnée ;

– suspicion de blast (explosion en milieu clos) en raison des lésions tympaniques et pulmonaires possibles;

– suspicion d’inhalation de fumée ;

– brûlure électrique : en théorie, car ces dernières donnent des brûlures toujours plus profondes ;

– brûlure chimique : les lésions sont alors doubles, celle de la brûlure et celle du produit chimique qui est d’autant plus agressif que la barrière cutanée est rompue.







• Les autres brûlures peuvent être traitées à domicile

En cas de difficulté, il est toujours possible d’adresser l’enfant (au moins pour une consultation) dans le centre de brûlés régional.

Nous l’avons déjà précisé, la brûlure de second degré cicatrise de façon spontanée en 8 à 10 jours et le but du pansement est de gérer au mieux cette période pour l’enfant. Deux stratégies s’affrontent. On peut réaliser un pansement de façon quotidienne.

Les topiques utilisés seront les pommades hydratantes (Avène®, La Roche Posay®, Bioderma®, etc.) ou des interfaces siliconées qui ont notre préférence en raison de la facilité et du caractère indolore du positionnement et du retrait.

On peut citer Urgotul®, Adaptic®, etc. Dans les deux cas, on positionne par-dessus une compresse non tissée et une bande. Le renouvellement du pansement est alors réalisé de façon journalière jusqu’à cicatrisation. Ce protocole a pour seul avantage de pouvoir surveiller l’évolution de la brûlure et parfois de rassurer le praticien. Il augmente les phases douloureuses et d’angoisse chez l’enfant, amène à une consommation d’antalgique, entraîne une logistique parfois compliquée (moment du pansement, gestion de la scolarité et de l’activité professionnelle des parents, etc.) et génère souvent un surcoût sur le plan médico-économique.

Cette modalité de prise en charge ne présente pour nous aucun intérêt sauf peut-être dans les brûlures par ébouillantement. Dans cette situation on peut en effet avoir parfois une phase transitoire (24 à 48 h) rassurante ou le derme est rouge mimant une brûlure de 2e degré superficiel qui va blanchir de façon décalée signant une brûlure plus profonde (figure 5). Il peut donc être intéressant de commencer par ce protocole avant de repartir sur les protocoles cités.

Notre préférence va vers une minimisation du nombre de pansements. Le but est de positionner immédiatement (ou après 48 h en cas de doute) un pansement qui sera laissé en place de façon prolongée. Les avantages sont le pendant des éléments négatifs cités précédemment : réduction de la douleur, de l’angoisse, peu ou pas conséquence sur la vie quotidienne, intérêt médico-économique et social, etc. On peut citer différents types de pansements :

– les interfaces siliconées avec Urgotul® autorisent un changement tous les 3 ou 4 jours. Son positionnement et son retrait sont relativement indolores. Il existe une nouvelle forme Urgotulborder ® avec un pourtour siliconé adhésif qui a pour avantage d’éviter le pansement secondaire mais comme inconvénient d’avoir des tailles fixes ne correspondant pas forcément à la surface et à la forme de la brûlure ;

– le Lumiderm® qui ne peut être positionné que 24 h minimum après la brûlure en raison de son incapacité à absorber les exsudats. Il ne nécessite pas la mise en place d’un pansement secondaire. Sa plasticité et son adhérence permet de le laisser pendant 10 jours sans difficulté et sans entrainer de gêne de la vie quotidienne (douche, port de vêtement, etc.). L’ablation (comme son positionnement) autour du 10e jour est totalement indolore et permet de vérifier la cicatrisation ;

– Aquacel®Burn : ce pansement a la particularité de pouvoir créer un gel lors de son contact avec les exsudats de la brûlure. Ce gel va se mouler sur les structures anatomiques où il a été placé et ainsi permettre une cicatrisation dans un contexte aseptique sans devoir être changé. En pratique il est positionné au stade aigu ou dans les 48 premières heures.

Aucun pansement secondaire n’est nécessaire en théorie mais peut s’avérer utile afin de dissimuler le pansement.

Et ce dernier se décolle de façon spontanée ou après légère traction entre le 10e et 15e jour lorsque la cicatrisation est obtenue. Ces particularités en ont fait pour nous le premier pansement dans la prise en charge des brûlures des mains(2,3). Ce pansement a en effet été développé sous une forme de gant. Le gain sur la réduction de la douleur, le temps de pansement et la durée d’hospitalisation est très important.

Quel que soit le diagnostic de la brûlure initiale celle-ci doit avoir impérativement cicatrisé en moins de 21 jours sous peine de nécessiter une prise en charge chirurgicale. Il faut donc dans tous les cas, quel que soit le choix thérapeutique, revoir les patients autour du 15e jour afin de s’assurer de la bonne évolution et en particulier de la cicatrisation quand la brûlure correspondait à un 2e degré superficiel.







Conclusion

Les brûlures superficielles sont certainement les plus souvent rencontrées dans la pratique quotidienne. Leur prise en charge peut se faire majoritairement en dehors des centres hospitaliers. L’ensemble repose avant tout sur un bon diagnostic initial et un traitement adapté au stade aigu. Nous avons exposé précédemment les différents protocoles possibles. Notre préférence va vers une réduction du nombre de pansements afin d’améliorer la qualité de vie des enfants et de réduire également les coûts sociaux. En dernier lieu, il faut retenir que toute brûlure doit être cicatrisée avant le 21e jour et que toute évolution anormale ou compliquée doit amener à un contact avec un centre de brûlés.

Références

1. Echinard Ch, Latarjet J. Les brûlures. Masson, Paris 1993.

2. Duteille F, Jeffery SL. A phase II prospective, non-comparative, assessment of a new silver sodium carboxylmethylcellulose (Aquacel® Ag BURN) glove in the management of partial thickness hand burns. Burns 2012 ; 38(7) : 1041-50.

3. Ridel P et al. Hand burns in children and Aquacel® Burn gloves, an alternative to prolonged hospital stays. Ann Chir Plast Esthet 2015 ; 60(2) : 117-22.