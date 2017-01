Prise en charge du FCU anormal : les nouvelles recommandations !

L’évaluation médico-économique de la généralisation du dépistage du CCU montre l’intérêt de mettre en place en France un programme national de dépistage organisé du cancer du col utérin et le passage à terme au test HPV en dépistage primaire des femmes à partir de 35 ans (stratégie parmi les plus efficientes), même s’il convient auparavant d’actualiser les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de suivi des femmes ayant un FCU et/ou un test HPV positif (les précédentes datant de 2002 !). Les membres du groupe de travail constitué à l’INCa ont présenté les grandes lignes des nouvelles recommandations qui viennent d’être publiées (1).

Le prélèvement du FCU en milieu liquide sera recommandé car il améliore la qualité du prélèvement et permet d’utiliser le matériel résiduel pour faire des analyses de biologie moléculaire (test HPV ou immuno-marquage par la protéine p16 couplé au facteur de prolifération Ki67). Devant un FCU ASC-US (45 % des FCU anormaux), la colposcopie ou la répétition du FCU ne seront plus indiquées et un test HPV sera réalisé en 1ère intention, menant à une colposcopie s’il est positif. Les femmes ayant un test HPV négatif pourront espacer leur surveillance avec un prochain FCU à 3 ans. Avant 30 ans, le double immuno-marquage p16/Ki67 constituera une option intéressante si la colposcopie est difficile d’accès. Devant un FCU de bas grade (LSIL ; 35 % des FCU anormaux), la colposcopie sera recommandée en 1ère intention, renforçant l’importance d’un contrôle qualité de cet examen. Une « Charte de qualité en colposcopie » a d’ailleurs été créée par la SFCPCV pour une gestion plus pertinente de la pathologie cervico-vaginale. Enfin, devant un FCU de haut grade (HSIL ou ASC-H ; respectivement 10 et 3 % des FCU anormaux), la colposcopie d’emblée sera également recommandée. Il sera dorénavant considéré comme inutile, et même dangereux de faire un test HPV ou de refaire un FCU.

Dr Catherine Azoulay