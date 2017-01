Prise en charge précoce des troubles psychotiques : 2 ans suffisent

L’intervention précoce a en effet un impact favorable sur les symptômes négatifs de la psychose. Le bilan réalisé 5 ans après le début des prises en charge confirme bien son efficacité. En revanche, le niveau des symptômes négatifs est identique dans les deux groupes, et il n’apparaît pas que la prise en charge précoce poursuivie pendant 5 ans ait un effet supérieur sur ces symptômes négatifs, non plus qu’au niveau fonctionnel ni sur aucune autre dimension psychopathologique, le maintien dans la vie professionnelle, les fonctions cognitives ni les hospitalisations. En revanche, dans le groupe suivi pendant 5 ans en intervention précoce, les patients font preuve d’une collaboration plus étroite avec leur référent et expriment une plus grande satisfaction.

