Procalcitonine élevée à J1 d’une chirurgie cardiaque programmée : craindre des complications!

Lors de l’inflammation, la procalcitonine (PCT) (un peptide 116-aminoacide secrété par les cellules folliculaires thyroïdiennes comme précurseur de la calcitonine) est synthétisée par tous les organes et tissus. Sa production peut être induite par les endotoxines des bactéries Gram négatives et par des cytokines pro-inflammatoires (IL-1 et IL-6 ou TNF-α). La circulation extracorporelle utilisée en chirurgie cardiaque est source d’une inflammation systémique et de libération de cytokines dont la traduction est une élévation de la PCT au cours des 24 premières heures postopératoires.

Bien qu’elle soit un marqueur reconnu du pronostic de la chirurgie cardiaque programmée (1), la signification de l’élévation de la PCT chez les opérés cardiaques programmés et initialement non compliqués n’est pas claire. L’objet de cette étude allemande monocentrique de cohorte, prospective, était d’évaluer sa valeur prédictive des complications tardives au décours d’une chirurgie cardiaque programmée (2). La chirurgie non compliquée a été définie comme occasionnant un séjour de moins de 24 heures en réanimation, avec stabilité hémodynamique et respiratoire, absence d’AVC, absence d’hémorragie nécessitant une reprise opératoire et absence d’insuffisance rénale.

De janvier 2010 à mars 2011, 1 272 patients ont bénéficié d’une chirurgie cardiaque avec CEC ; 407 patients ont été exclus pour chirurgie en urgence ou en raison de leur refus ou parce qu’âgés de moins de 18 ans, et 114 en raison de complications graves postopératoires immédiates. Les 751 patients ayant bénéficié d’une chirurgie cardiaque programmée avec CEC et non compliquée au cours des 24 premières heures, ont eu un dosage sanguin unique de la PCT, dès le lendemain matin de l’intervention. Puis ont été systématiquement colligées les complications de la chirurgie, à savoir : le décès intra-hospitalier, la réadmission en réanimation ou une durée de séjour anormalement prolongée supérieure à 12 jours.

Une bonne corrélation entre PCT, complications tardives et réadmission en réanimation

Les 117 patients ayant présenté des complications tardives après leur sortie de réanimation, se différenciaient des patients sans complications par les caractéristiques suivantes : plus âgés (67,7 ± 11,6 vs 61,5 ± 15,2 ans), fonction rénale préopératoire moins bonne (70,0 ± 32,4 vs 86,7 ± 33,8 ml/mn), EuroSCORE 2 plus élevé (8,0 ± 6,9 vs 4,9 ± 5,6), moindre fraction d’éjection ventriculaire gauche (55,4 ± 16,2 vs 60,3 ± 13,9 %), temps opératoire (189 ± 63,8 vs 159 ± 44,5 mn) et de CEC plus longs (100 ± 42,1 vs 77 ± 28,6 mn), plus grande proportion de chirurgie combinée.

Chez eux, dès le premier matin postopératoire et avant la survenue de toute complication, les procalcitoninémies étaient significativement beaucoup plus élevées (8,9 ng/ml) que chez les 634 autres (0,9 ng/ml ; p < 0,001). De plus, l’analyse de la caractéristique de performance (courbe ROC) a montré que la procalcitoninémie est capable de prédire avec beaucoup de précision les complications retardées (valeur seuil optimale de 2,95 ng/ml, AUC de 0,90, sensibilité 73 %, spécificité 97 %). De fait, les patients présentant une procalcitoninémie supérieure à 2,95 ng/ml au petit matin, ont présenté un plus grand nombre de complications retardées (Odds Ratio ajusté, 110,2; intervalle de confiance à 95 % 51,5–235,5 ; p < 0,001) et ont du être réadmis en réanimation presque une fois sur deux (51 sur 117).

Procalcitonine, grise mine

Sous réserve d’une évaluation prospective à large échelle, et en dépit d’une suite postopératoire immédiate sans incident, le résultat le plus impressionnant de cette étude est qu’une mesure unique de la PCT facile à réaliser en routine et peu coûteuse (B 80 = 21,6 euros), permet de prédire, dès le matin du premier jour postopératoire, la survenue d’une complication retardée, et donc de surveiller avec encore plus d’acuité de tels patients en ne les transférant pas trop tôt hors du service de réanimation, puisque près de la moitié d’entre eux devra y retourner.

Dr Bernard-Alex Gaüzère