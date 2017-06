Profilage génomique des tumeurs : faisable au quotidien et utile !

L’intérêt de l’analyse génomique des tumeurs est aujourd’hui universellement reconnu car elle peut changer considérablement le pronostic en permettant au patient de recevoir le traitement ciblé le plus adéquat. Mais, cette analyse n’est pas encore entrée dans la routine pour de multiples raisons.

C’est dans ce contexte qu’une équipe menée par Olivier Trédan (Centre Léon Bérard, Lyon) a réalisé l’étude ProfiLER avec pour objectif d’apprécier la faisabilité de cette analyse au quotidien.

Au total, 2 676 patients ont été enrôlés dans cette étude qui a permis d’analyser 1 944 tumeurs de tous types mais surtout colorectales, gynécologiques, mammaires, tête et cou, carcinomes, sarcomes et tumeurs cérébrales par ordre de fréquence. Après vérification par un comité d’experts (Molecular Board), une altération moléculaire sur laquelle on pouvait agir a été retrouvée dans 52 % des échantillons testés (609 des 1 004 patients avaient une altération exploitable, les autres en avaient deux ou plus). Le comité d’experts a recommandé un traitement ciblé spécifique chez 676 patients, traitement que 143 (soit 7 % de l’ensemble des patients inclus) ont reçu effectivement, le plus souvent dans le cadre d’une étude clinique. « Les 533 patients qui n’ont pas reçu ce traitement recommandé étaient soit en trop mauvais état général, soit à un stade trop avancé, soit encore en progression trop rapide. Enfin, un certain nombre de ces patients ne rentraient pas dans les critères d’éligibilité des études à leur disposition ou avaient des difficultés d’obtenir le traitement car il était hors AMM. »

Les altérations moléculaires les plus fréquemment rencontrées chez les patients qui ont bénéficié du traitement ciblé appartenaient soit à la voie PI3K/Akt/mTOR, soit à la voie des tropomyosine receptor kinase (TRK), soit encore à celle des inhibiteurs du cycle cellulaire.

De manière intéressante, les auteurs ont aussi évalué la survie globale de ces patients en la comparant à celle des 502 patients qui n’avaient pas bénéficié du traitement ciblé. Et le bénéfice est clair : après 3 ans, 53,7 % des patients traités selon les recommandations étaient toujours en vie, contre 46,1 % dans l’autre groupe.

Un bénéfice qui se poursuit dans le temps avec une survie à 5 ans de 34,8 % contre 28,1 %.

Prochaine étape de cette étude qui a montré non seulement la faisabilité de l’analyse génomique, mais aussi son bénéfice, ProfiLER02 va comparer l’utilisation du test à 70 gènes utilisé ici, à celle d’un test commercial analysant 315 gènes. Objectif de cette deuxième étape : évaluer si, en augmentant le profil de détection, on suscite plus de recommandations vers une thérapie ciblée.

Dr Dominique-Jean Bouilliez