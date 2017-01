Programme santé des deux challengers de la primaire du PS : un monde libéral condamné

Paris, le mardi 24 janvier 2017 – A l’instar des Français, les professionnels de santé s’étaient moins passionnés pour la primaire de la Belle alliance populaire que pour celle de la droite et du centre, comme l’avaient par exemple révélé les différences de participation à nos sondages sur le sujet. Il est probable qu’au vu des résultats de dimanche, la désaffection des soignants soit encore plus prononcée au deuxième tour. Les deux candidats en tête, Benoît Hamon et Manuel Valls avaient été en effet boudés par les professionnels de santé crédités respectivement de 17 % et 25 % des intentions de vote, quand Arnaud Montebourg, éliminé le 22 janvier caracolait en tête. Si des différences existaient entre médecins, infirmières et pharmaciens, aucune profession n’avait donné gagnant l’ancien ministre de l’Education qui était clairement rejeté par les médecins et les pharmaciens.

Médecine libérale et assurance maladie : des tendances proches

Les proposition de Benoît Hamon qui font écho à celles de Manuel Valls quant à la médecine libérale expliquent certainement cette désaffection. Le député des Yvelines propose en effet que le système qui s’applique aux infirmières et aux kinésithérapeutes, qui empêche le conventionnement de nouveaux praticiens dans les zones les mieux dotées (sauf remplacement d’un départ à la retraite) soit également mis en œuvre pour les médecins. Manuel Valls, qui s’est pourtant toujours exprimée contre la coercition en matière d’installation quand il était à Matignon, pourrait pourtant partager désormais la position de son concurrent. Ses propositions sont cependant moins définies : il invoque la nécessité d’un « dispositif volontaire », mais promet que les choses se feront en concertation avec les représentants des professionnels de santé, qui sont déjà vent debout contre une telle perspective ! Manuel Valls prône également le dialogue sur un autre sujet extrêmement controversé : la convergence progressive des tarifs entre secteur 1 et secteur 2 vers un tarif unique, dont il n’a pas voulu préciser le niveau lors du débat de jeudi soir dernier.

Si les deux hommes semblent donc partager une même vision en ce qui concerne l’avenir (sombre) de la médecine libérale, ils se retrouvent également dans leur volonté de préserver notre modèle actuel de Sécurité sociale. Cependant, ils n’excluent pas quelques évolutions : Manuel Valls évoque la possibilité de la définition d’un panier de soins pris en charge à 100 %, quand Benoît Hamon invite à se montrer plus drastique en ce qui concerne le remboursement de certains soins de conforts.

Prévention et lutte contre les risques environnementaux : une même préoccupation

Des points de convergence s’observent également en ce qui concerne certaines priorités de santé publique. La prévention et la lutte contre les risques environnementaux sont ainsi dessinées comme des priorités dans les programmes des deux hommes, qui se montrent pareillement inquiets des dangers des particules fines, des pesticides ou encore des perturbateurs endocriniens. On notera également que les deux candidats se rejoignent en ce qui concerne leur adhésion à l’élargissement de l’accès à la PMA aux couples de femmes.

Cannabis et euthanasie : des lignes de partage

Mais Manuel Valls et Benoît Hamon connaissent en matière de santé quelques divergences marquées. C’est d’abord le cas en ce qui concerne l’hôpital. Manuel Valls est partisan de demeurer dans la logique actuelle décriée par de nombreux acteurs en jouant sur la concurrence entre les hôpitaux. Il n’exclut pas également un recadrage de la fonction publique hospitalière. Benoît Hamon ne partage pas une telle optique et défend plutôt la nécessité d’une refonte de l’organisation du travail dans les hôpitaux, afin de lutter contre l’épuisement des soignants, alors qu’il souhaite d’une manière générale accorder une véritable reconnaissance au burn out.

Les écarts entre les deux candidats qui s’affronteront dimanche se retrouvent également en matière de santé publique. Ainsi, Benoît Hamon plaide depuis de nombreuses années pour une légalisation du cannabis, afin notamment de permettre un meilleur contrôle des substances, tandis que Manuel Valls reste attaché à "l’interdit".

Enfin, concernant l’euthanasie, Manuel Valls qui avait avant d’être Premier ministre signé une loi en faveur de l’aide à mourir dans la dignité apparaît plus réservé désormais sur ces sujets, alors que Benoît Hamon en fait clairement une de ses propositions phares, comme il l’a rappelé lors du dernier débat.

Partageant quelques lignes communes, dont certaines surprenantes (concernant par exemple la médecine libérale pour Manuel Valls), les deux hommes voient cependant dans le domaine de la santé s’illustrer leurs différences philosophiques et politiques.

Aurélie Haroche