Progression du syndrome métabolique et croissance à 2 chiffres, l'exemple de la Chine

Le syndrome métabolique (SD) est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, de diabète, de stéatose hépatique ou de stéato-hépatite, soit un risque de cirrhose non alcoolique et hépatocarcinome sur le long terme. On sait depuis longtemps que ce fléau (probablement plusieurs milliards d'individus dans le monde) est le fruit d'une sous jacence génétique avec un fort impact révélateur des facteurs environnementaux. Dans les décennies précédentes, ce syndrome a été bien identifié dans les pays autrefois appelés industrialisés. Une étude américaine montre d'ailleurs une tendance à la stabilisation de la progression de ce syndrome dans la population US avec une prévalence toutefois de 35 %. Considérant l'impact de l'environnement, des modifications des modes de vie, on imaginait que ce syndrome allait proliférer dans les pays dont le rattrapage historique de la croissance économique progresse rapidement.

D'une prédiction, on obtient la confirmation.

L'épidémiologie chinoise (2010 China Noncommunicable Disease Surveillance) publie les résultats d'une enquête de 2010 sur la prévalence du SD, à travers une étude transversale qui confirme la progression par rapport aux données des études précédentes. Eu égard à la démographie chinoise, les volumes des cohortes sont impressionnants.

Le syndrome métabolique est ici défini selon les critères US du NCEP ATP III-2004. Rappelons brièvement que ce syndrome agrège les éléments suivants (3 critères suffisent) : obésité abdominale avec des critères appropriés aux morphologies asiatiques (tour de taille > à 90 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes), pression artérielle ≥ à 130/85 ou prise de médicaments antihypertenseur, hypertriglycéridémie, tendance à la diminution du cholestérol HDL (< 0,40 g/litre chez les hommes et < 0,50 g/litre chez les femmes), glycémies > 1 g /litre ou prise de médicaments hypoglycémiants.

Ont été inclus plus de 97 000 participants d’au moins 18 ans dans toute la Chine, âgés en moyenne de 42,7 ans, 44 % d'hommes et 54,5 % de femmes. Ont été pris en compte : le niveau d'éducation, l'origine rurale ou citadine, l'ethnie (Han ou minorité), tabac, alcool, l'activité physique, l’IMC (qui n'a rien à voir avec les IMC plus élevés des études métaboliques occidentales…).

Plus d’un tiers de la population d’étude

La prévalence du SD est de 33,9 % des sujets de la cohorte ce qui conduit à une extrapolation de 450 000 000 d'adultes concernés. La prévalence est plus importante chez les femmes : 36,8 % vs 31 %. Elle est plus importante dans les villes (37,8 %) qu'en milieu rural : (32,1 %). Enfin, elle augmente avec le niveau de vie.

Parmi les éléments du syndrome, l'obésité abdominale et la diminution du cholestérol HDL sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes. En milieu rural, les éléments du SD sont moins marqués hormis la pression artérielle. Le SD est plus représenté au sein des Hans comparé aux minorités ethniques. Comme attendu, l'activité physique faible est corrélée à la prévalence du SD.

L'étude s'est attachée à calculer le risque cardiovasculaire à 10 ans après ajustement d'autres paramètres comme l'histoire familiale, le tabagisme, l'activité physique. Les auteurs concluent à une augmentation de risque cardiovasculaire à 10 ans, mais il s'agit d'une extrapolation basée sur le score de risque et non pas d'un recueil de données.

On voit dans cette étude la contribution de facteurs bien identifiés : le mode de vie, la sédentarité, les modifications alimentaires qualitatives et quantitatives.

Stratégies préventives, une longue marche…

Des constatations analogues ont été faites dans d'autres travaux au sein de la population sud-coréenne, indienne et plus globalement dans toute l'Asie en faisant abstraction de ce qui se passe en Corée du Nord…

Quelques inconnues persistent, notamment le rôle de la pollution des villes (perturbateurs endocriniens par exemple) sur la progression du SD considérant les impacts déjà connus de cette pollution notamment sur le risque cardiovasculaire. La Chine est notoirement concernée par cette question. Il va de soi que le problème de santé publique atteint, au sein de cette démographie si particulière, des dimensions hors normes qui vont préoccuper les pouvoirs publics chinois. La publication n'évoque pas les conséquences médico-économiques que l'on retrouve habituellement exprimées en milliards de dollars dans les autres études sur le sujet. Reste à appliquer des stratégies préventives que nous connaissons mais, adaptées à une telle population : une nouvelle Longue Marche se profile.

Dr Edgar Kaloustian