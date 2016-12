Projet Fillon pour la sécurité sociale : le déminage continue !

Le Plessis-Robinson, le jeudi 15 décembre 2016 - Après sa tribune publiée par le quotidien Le Figaro, François Fillon a davantage précisé ses (nouvelles) intentions en matière d’Assurance maladie à l’occasion d’une visite au centre chirurgical Marie Lannelongue au Plessis-Robinson.

Il a d’abord martelé, en contradiction avec ses propositions exprimées durant le débat des primaires : « non, je ne veux pas distinguer entre gros et petit risque (…) non, à aucun moment je n'ai voulu ou je ne voudrais privatiser l'assurance-maladie (…) mais oui, je le dis, je veux mieux articuler les rôles de l'assurance-maladie et des complémentaires ».

L'ancien Premier ministre a également expliqué sa méthode, qui devrait aboutir à son programme définitif : « je vais demander à des experts indépendants de réaliser un audit des comptes sociaux (…) J'organiserai ensuite avec mes amis parlementaires, dont beaucoup sont des médecins, une convention qui nous permettra de préciser le projet en étroite concertation avec les professionnels de la santé de tous les secteurs ». En attendant ces discussions ses équipes de campagne ont retiré mardi les propositions les plus controversées du site Internet du candidat de la droite et du centre…

FH