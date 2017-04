Promotion des médicaments : la HAS renforce les règles

Paris, le jeudi 6 avril 2017 - Depuis décembre 2004, la promotion de médicaments auprès des professionnels de santé déployée par les laboratoires pharmaceutiques, autrement appelée « visite médicale », doit être certifiée conformément à un référentiel de la Haute autorité de santé (HAS). Cette charte de qualité signée entre les pouvoirs publics et les industriels définit notamment les principes à respecter en termes d'information délivrée aux professionnels de santé, de déontologie (interdiction de remise de cadeaux et autres avantages) ou de formation des personnes en charge de la promotion des médicaments.

Le référentiel qui définit la procédure de certification décrit l'organisation à mettre en place par les laboratoires et les conditions pratiques pour garantir le respect de la charte en matière de promotion des médicaments par démarchage, tant en ville (cabinets, dispensaires, pharmacies …) qu'en établissements de santé. Après un premier volet d’actualisation paru en 2016, ce référentiel est désormais complété par un second que la HAS vient de faire paraître et qui consiste principalement en un renforcement et un élargissement des règles en vigueur.

Elargissement du principe de démarchage et renforcement de l’information délivrée

Désormais, toutes les activités de promotions sont concernées par le nouveau référentiel, et ce, quels qu’en soient la forme ou le lieu. Il intègre ainsi l’utilisation du téléphone ou de l’email et s’applique partout où un échange peut se faire et non plus seulement sur le lieu d'exercice du professionnel. Alors que seuls les médecins, pharmaciens d'hôpital et infirmiers à l'hôpital étaient jusqu’à présent concernés, le référentiel devra également être mis en place dès lors que la promotion d’un médicament s’effectue à destination de tout professionnel de santé prescrivant, utilisant ou dispensant des médicaments. Enfin, le texte intègre, en plus des « visiteurs médicaux » délégués à cette activité, toute personne pouvant faire de la promotion, même occasionnellement.

En matière d’information délivrée, « la communication des données de sécurité des médicaments doit systématiquement leur être proposée, au moins un support validé par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) doit être présenté et l'information scientifique et médicale ne doit pas revêtir de caractère promotionnel ». Quant aux visites de promotion dans les établissements de santé, elles doivent désormais être organisées de façon formelle, cadrées et tracées et tout contact avec des professionnels en formation (internes, étudiants en pharmacies…) est soumis à un accord préalable ou à un accompagnement par des professionnels confirmés. La HAS indique en outre qu’elle va se baser sur la littérature internationale pour analyser « l'impact de la promotion des laboratoires sur les attitudes de prescription des professionnels de santé », ainsi que « les résultats des politiques de régulation et de formation mises en place par les pouvoirs ou structures publics ». La publication de ce travail interviendra d’ici la fin de l’année 2017.

Benoît Thelliez