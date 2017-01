Pronostic du dermatofibrosarcome protubérant

Le dermatofibrosarcome protubérant (DFSP), ou tumeur de Darier-Ferrand, est rare et relativement mal connu (chaque équipe en ayant une expérience limitée). D’où l’intérêt de ce travail dans lequel les auteurs ont voulu analyser les facteurs pronostiques du DFSP en se basant sur les données du registre épidémiologique SEER, qui permet de connaître l’incidence des tumeurs et la survie, et contient des données concernant 28 % de la population des USA. Ils ont ainsi identifié 3 686 cas de DFSP survenus entre 1973 et 2012.

La survie globale va de 85 % à 90 % à 10 ans. L’analyse statistique montre que les facteurs de mauvais pronostic sont l’âge élevé au moment du diagnostic, le genre masculin, et la taille de la tumeur. Les autres facteurs, comme le mode de traitement (chirurgie conventionnelle avec ou sans radiothérapie, microchirurgie de Mohs) n’influencent pas la survie dans cette étude.

Ce travail a l’intérêt de montrer à la fois les avantages et les limites de l’analyse des bases de données épidémiologiques. Les auteurs soulignent en effet que le choix du traitement dépend de caractéristiques non strictement liées à la tumeur, comme le groupe ethnique, le genre, et le revenu de la famille. Ces facteurs ne sont d’ailleurs pas indépendants: les femmes sont plus soucieuses de leur santé que les hommes et consulteront pour une tumeur plus petite. Aux USA où cette étude a été menée, le groupe ethnique est lié au revenu de façon complexe et la chirurgie de Mohs n’est pas accessible partout. D’autre part, le rôle éventuel de l’imatinib n’a pu être évalué. Enfin, pour conclure sur les limites de cette étude, les caractéristiques histologiques de la tumeur n’ont pas été prises en compte et on ne connaît pas leur influence sur le choix des modalités du traitement.

Dr Daniel Wallach