Prophylaxie de l’ulcère de stress en USI ? Avec réserve…

Cependant, les méta-analyses récentes portant sur la prophylaxie antiulcéreuse en vue de réduire le risque de saignement n’ont démontré aucune différence quant au risque de pneumonie. Et, s’il existe une relation entre prophylaxie contre l’ulcère de stress et infections à C. difficile, rien n’indique qu’il y ait un lien de cause à effet. La prescription d’une prophylaxie doit se faire que sur une base individuelle, de préférence avec un inhibiteur de la pompe à protons (le pantoprazole est le seul à avoir été étudié de manière spécifique dans cette indication). Lorsque la décision d’une prophylaxie aura été précise, il faudra veiller à ne pas la poursuivre inutilement.

La prévalence et la morbi-mortalité de l’ulcère de stress ont été réduites de manière drastique ces dernières années, au point qu’une prophylaxie ne semble plus indispensable.

