Propos déplacés d’un médecin sur Facebook visant les homosexuels : l’Ordre porte plainte

Torquemada !

Je suis confondu de voir ces praticiens se joindre à la meute des charognards de la censure qui vont sur vos ordinateurs, vos agendas, vos boîtes mail, vos téléphones, vos journaux intimes, bientôt vos listes de courses, traquer le propos qui pourrait être incongru. Cela me rappelle la dame qui portait plainte pour exhibitionnisme parce que, en mettant sa chaise sur la table, et en s'accrochant aux rideaux, elle apercevait son voisin d'en face se doucher (avec un D comme Délire). Vive la liberté d'expression et débarrassez nous des putes, soumises, chiennes de garde et mauvais conseillers. Au secours, Torquemada!



Dr JF Warlin