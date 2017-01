Protection après vaccin antigrippal : combien de temps ?

La proportion de sujets séro-protégés passe de 41 % -51 % avant la vaccination à 75 %-78 % après. L’analyse des données montre un déclin linéaire des titres des anticorps entre J 21-42 et J 360. Un an après la vaccination, le titre moyen des anticorps au test d’inhibition de l’hémagglutination est identique à celui qu’il était avant la vaccination et la séroprotection est inférieure à 60 % pour tous les sérotypes, soit sensiblement identique à ce qu’elle était avant la vaccination: 42 % pour le sérotype A/H1, 59 % pour le A/H3 et 47 % pour le B.

Références

Young B. et coll. : Do antibody responses to the influenza vaccine persist year-round in the elderly? A systematic review and meta-analysis

Vaccine 2016; 35: 212-21