Psoriasis cutané ou articulaire, attention à la fracture

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un facteur de risque connu d'ostéoporose. La spondylarthrite ankylosante (SA) est également associée à l'ostéoporose (OP) vertébrale et au risque de fracture.

Bien qu'il a été montré que le rhumatisme psoriasique (RP) et le psoriasis cutané (PC) sont des pathologies inflammatoires médiées par Th1 et Th17 comme la PR et que leur physiopathologie est proche de celle de la SA, peu de travaux ont évalué le risque d'OP chez les malades atteints de RP. Aucun n'a examiné le risque de fractures dans ce contexte.

L'objectif de cette étude de cohorte, longitudinale, était de préciser l'incidence des fractures chez des patients atteints de RP ou PC par rapport à la population générale et à des sujets atteints de PR.

Les données sont issues des bases de données britanniques (The Health Improvement Network) colligées entre 1994 et 2014.

Au total, 9 788 malades atteints de RP, 158 323 atteints de PC (149 809 formes modérées et 8 514 formes sévères), 39 306 atteints de PR ont été identifiés et appariés (1/5) à 821 834 contrôles.

Après ajustement, pour les autres facteurs de risque d'OP, les patients avec une PR, un RP, un PC modéré et un PC sévère, montraient un risque augmenté de fracture par rapport aux contrôles : Hazard Ratio [HR] 1,23 (intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,18-1,28), HR 1,16 (IC 1,06-1,27), HR 1,07 (IC 1,05-1,10), HR 1,26 (IC 1,15-1,39) respectivement. Un sur risque était relevé également pour la fracture du col pour les malades atteints de PR (HR 1, 55 ; IC 1,40-1,72) pour les malades atteints de PC modéré (HR 1,13 ; IC 1,04-1,22). Il n'était cependant pas significatif pour le PC sévère (HR 1,21 ; IC 0,88-1,66) ou le RP (HR 1,17 ; IC 0,86-1,59). On note aussi un risque accru de fracture vertébrale pour la PR (HR 1,53 ; IC 1,3-1,80), le PC sévère (HR 2,23 ; IC 1,54-3,22), le PC modéré (HR 1,17 ; IC 1,03-1,33), mais significatif seulement pour le RP (HR 1,07 ; IC 0,66-1,72).

Les auteurs concluent que le RP et le PC modéré et sévère sont associés à un sur risque de fractures et estiment que le dépistage et le traitement de l'ostéoporose doivent faire partie de la prise en charge des malades psoriasiques.

La grande force de cette étude repose sur sa large cohorte et une durée de suivi conséquente d'en moyenne 6 ans.

Une des limitations importantes est l'absence de données sur la clinique des sujets inclus, l'activité de la maladie, l'usage éventuel de DMARDs biologiques, le mode de vie des sujets (immobilité?) et les paramètres biologiques tels que la vitamine D.

Dr Juliette Lasoudris laloux