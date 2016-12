Psoriasis léger et psoriasis sévère diffèrent par des gènes d’immunorégulation

La distinction entre psoriasis léger et psoriasis sévère est utilisée pour poser les indications thérapeutiques. En cas de psoriasis léger, de score PASI (Psoriasis Area Severity Index) inférieur à 10, on a en général recours à des traitements topiques. Les traitements anti-inflammatoires systémiques sont indiqués seulement dans les psoriasis dits « modérés à sévères » de PASI supérieur à 10. On considère en effet que l’inflammation des psoriasis légers n’est pas suffisamment importante pour justifier un traitement général, dont on connaît certes les avantages, mais aussi les inconvénients, notamment en termes de coût et de tolérance. Cette étude remet en cause cette conception.

Les auteurs ont comparé l’infiltration cellulaire, l’expression cytokinique, et le transcriptome au niveau de plaques de psoriasis de patients atteints soit de psoriasis léger (34 patients, PASI moyen 5,5) soit de psoriasis sévère (23 patients, PASI moyen 23,2). Les aspects histologiques et l’hyperkératose sont peu différents. Dans les psoriasis légers, les cellules T CD3+ sont plus abondantes, et surtout les T cytotoxiques CTLA4+ sont plus nombreux. De la même façon, les cytokines des voies TH1 et TH17 sont plus abondantes dans les lésions de psoriasis léger, et les trois molécules immunorégulatrices CTLA-4, PD-L1 et CD69 sont exprimées plus fortement dans les psoriasis légers que sévères. L’expression de ces molécules régulatrices négatives diminue lorsque la gravité du psoriasis augmente. Les études du transcriptome confirment ces résultats apparemment paradoxaux.

Ainsi, selon cette étude, ce qui distingue le psoriasis léger du psoriasis sévère, ce n’est pas une inflammation moins importante, mais une régulation plus efficace de cette inflammation. Le phénotype tissulaire est dans les deux cas en faveur d’une inflammation TH17, qui est même plus élevée dans les lésions légères. L’extension des lésions, ou le passage d’un stade léger à un stade sévère, serait liée à une augmentation des cellules T-mémoire dans la peau, permise par une diminution de l’efficacité de l’immunorégulation.

Si l’on considère que l’inflammation TH17 est en jeu non seulement dans le psoriasis mais aussi dans ses comorbidités cardiovasculaires, on pourrait conclure qu’un traitement systémique de cette inflammation est tout autant indiqué dans les psoriasis légers que dans les psoriasis graves. Les phénomènes immunitaires en jeu dans le psoriasis et leurs conséquences thérapeutiques continuent d’être intensément étudiés.

Dr Daniel Wallach