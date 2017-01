Puits de science !

Paris, le samedi 7 janvier 2017 – « Laissez votre sagesse éveiller les autres » ! Comment résister à un tel appel ? La tâche est moins ardue quand une telle sollicitation échoit quasi quotidiennement dans votre boîte mail. Un peu trop systématique pour être vrai ! Depuis quelques années, les chercheurs du monde entier ont vu fleurir dans leur messagerie des SPAMS d’un genre particulier : des invitations automatiques non sollicitées à publier des articles ou à participer à des congrès. Des universitaires d’Auckland se sont amusés à comptabiliser le nombre moyen de missives de ce type reçues à partir de leur propre expérience. Ils ont ainsi constaté qu’ils cumulaient pas moins de 312 spams par mois, soitpar jour et par chercheur selon des estimations publiées dans le British Medical Journal à la veille de Noël. Diverses revues et congrès s’adonnent à ce type de correspondance qui si elles ne rivalisent pas de sérieux ne manquent pas d’humour et parfois de poésie. « Nous visons à éclairer la lampe de l’information à travers le globe », écrit par exemple une revue. Flatterie, inventivité et une certaine grandiloquence caractérisent ces messages. « Nous espérons une relation scientifique éternelle » proclament par exemple certains mails. Dommage que la pertinence ne soit pas toujours au rendez-vous : 16 % des sollicitations sont en réalité des redites quand 83 % n’avaient aucun rapport avec le champ de recherche des scientifiques sollicités ! Mais les auteurs de l’étude affrontent ces affres de la vie moderne avec humour en proposant la création du Journal of Advances in Interdisciplinary Academic Spam ou encore la tenue d’un grand congrès sur le SPAM en 2017 !

M.P.