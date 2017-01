Quand craindre la réadmission dans les 3 mois pour les enfants hospitalisés pour asthme ?

L’asthme affecte près de 10 % des enfants. Les coûts relatifs à sa prise en charge sont élevés, les hospitalisations en représentant une part substantielle. Le taux de réadmissions dans les 90 jours après un séjour hospitalier pour asthme, est de 3 % à 8 %. Identifier les moyens de prévenir ces réhospitalisations est donc important. Parmi eux, les médicaments prescrits, notamment les corticoïdes (CS) inhalés et des β-agonistes, jouent un rôle démontré. Cela est moins vrai pour les CS par voie orale.

Des pédiatres de plusieurs universités américaines ont étudié les relations entre les hospitalisations pour asthme, les consultations aux urgences dans les 28 jours suivants, la prescription de CS oraux (CSO) 6 à 28 jours après la sortie (ou plus tôt en cas de coïncidence avec une consultation aux urgences) et les réadmissions pour asthme entre 15 à 90 jours après la 1ère hospitalisation. La cohorte rétrospective a inclus 9 288 enfants résidant dans 12 états en 2009-2011. Leur âge médian était de 6 ans (différence interquartile DIQ : 3-9), 62 % étaient des garçons, 48,6 % noirs, 76,8 % pris en charge par le système Medicaid pour les soins programmés pour asthme, 9,5 % pour un handicap et 18 % pour une comorbidité chronique. L’asthme était « couvert » par Medicaid depuis au moins 6 mois avant et 3 mois après l’hospitalisation. Une analyse de régression logistique a été utilisée pour analyser les relations entre les réadmissions, les caractéristiques des patients et l’utilisation des services de santé pour l’asthme au moment de l’hospitalisation index.

Un plus grand risque de réhospitalisation en cas d’hospitalisation dans les 6 mois précédents et de corticothérapie orale

En tout, 2,8 % des enfants ont été réadmis, dans un délai de 15 à 90 jours (médiane 50 jours ; DIQ 32-70), 4 % ont eu une consultation aux urgences dans un délai médian de 17 jours (DIQ 12-24) et 11 % ont eu une prescription de corticoïdes oraux dans les 14 jours (DIQ 6-21). En analyse multivariée, la plus grande probabilité de ré-hospitalisation était associée à la prescription de corticoïdes oraux (Odds ratio [OR] 3,2 intervalle de confiance à 95 % [IC] 2,4-4,6) ou une hospitalisation dans les 6 mois précédents l’hospitalisation index (OR 2,9 IC 2-4).

Au total, dans cette étude, les enfants avec une hospitalisation antérieure dans les 6 mois précédents et ceux ayant eu une prescription de corticoïdes oraux après la sortie avaient les risques les plus élevés d’être réhospitalisés. Ceci suggère un mauvais contrôle de l’asthme.

Pr Jean-Jacques Baudon