Quand l'orateur est écouté pour ses beaux yeux

Cambridge, le samedi 10 juin 2017 - Une équipe britannique du département de psychologie de l’université de Cambridge publie, dans le numéro de cette semaine de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), des travaux sur l’influence de l’apparence physique des chercheurs sur leurs auditoires.

Pour étudier cette question les auteurs ont présenté à 3 700 sujets de 18 à 81 ans, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, des photographies de scientifiques dont ils devaient noter, en fonction de leur apparence physique, l’intelligence, la compétence, la gentillesse, l’honnêteté, l’âge, l’attractivité physique, leur capacité à rendre intéressante une information scientifique et si elles paraissaient être des personnes crédibles dans leurs champs scientifiques.

De ces travaux, il ressortirait que le public est davantage susceptible de s’intéresser aux travaux des scientifiques jugés physiquement attrayants, bien qu’ils considèrent que ceux qui signent les recherches les plus importantes sont ceux dont ils jugent les visages peu attrayants ou banals !

Pour les auteurs « nos résultats montrent que la science est une activité sociale qui dépend aussi de l’apparence faciale d’une manière qui pourrait biaiser les attitudes du public et les actions gouvernementales sur des questions scientifiques majeures comme le changement climatique et la biotechnologie ».

Une conclusion qui pourrait peut être s'appliquer à la politique...et à toutes les activités humaines...

F.H.