Quand la noradrénaline vient à manquer

Les ruptures d’approvisionnement en médicaments posent un problème croissant en matière de santé publique. Leurs effets délétères peuvent être graves mais, paradoxalement, peu d’études ont porté sur le devenir des patients ou la mise en œuvre de solutions alternatives. En Février 2011, l’US Food and Drug Administration avait alerté sur une pénurie nationale et de grande ampleur concernant la noradrénaline, pénurie qui a perduré jusqu’ en Février 2012. Or, la noradrénaline est la molécule de choix, recommandée comme vasopresseur dans le traitement de l’hypotension du choc septique.

Une étude a été menée afin de préciser les modifications intervenues, à la suite de cette pénurie, dans les modalités de la prise en charge thérapeutiques et appréhender la mortalité des patients en choc septique. Elle a consisté en une analyse rétrospective sur la période allant du 1er Juillet 2008 et le 30 Juin 2013, donc couvrant la période de manque en noradrénaline. Elle a porté sur des adultes d’au moins 18 ans, admis dans les hôpitaux US pour état septique grave, défaillance viscérale et ayant nécessité pendant au moins 2 jours l’administration d’un des 5 vasopresseurs possibles : noradrénaline, phényléprhine, dopamine, adrénaline ou vasopressine. La période étudiée a été divisée en périodes trimestrielles, les 8 premières, de Juillet 2008 à Juin 2010 servant de période de référence, avant celles de la pénurie en noradrénaline. Pour chacune de ces périodes a été calculé le pourcentage d’utilisation des différentes molécules et une corrélation a été établie avec le devenir clinique des malades en état de choc. Etaient exclus de l’étude les patients traités dans des petites structures avec moins de 500 chocs septiques sur l’ensemble de la période ou moins de 5 par trimestre ainsi que les hôpitaux avec, d’emblée, une utilisation réduite de noradrénaline, dans moins de 60 % des chocs septiques. La pénurie était définie par une réduction d’au moins 20 % du recours à ce vasopresseur pendant au moins un trimestre. Les hôpitaux qui ont dû diminuer leur consommation ont été comparés à ceux qui avaient pu la maintenir. Plusieurs covariables ont été prises en compte, dont les données démographiques et les co morbidités des patients, les différentes défaillances viscérales observées, l’étiologie chirurgicale ou médicale de l’état de choc, le nombre de lits de l’unité de soins intensifs…Le critère primaire d’analyse a été l’évolution de la mortalité hospitalière durant la phase de pénurie, appréciée par un modèle de régression logistique à effets mixtes. Le second critère a été le pourcentage d’utilisation des autres drogues vaso actives.

La cohorte comporte 168 304 patients admis pour choc septique dans 150 hôpitaux US durant la période d’étude. Vingt-six d’entre eux (17,3 %) ont été affectés par un manque en noradrénaline et 102 (68,0 %) ont pu éviter une baisse de leur consommation, les 22 derniers étant exclus car n’ayant pas fourni d’informations pertinentes sur leur utilisation en drogues pressives. Parmi les 26 hôpitaux ayant eu une baisse d’utilisation d’au moins 20 % de leur consommation en noradrénaline, 8 (39 ,8 %) étaient des centres universitaires et 24 (92,3 %) étaient en zone urbaine. Ils ont hospitalisé, durant la période d’étude, 27 835 malades en état de choc septique dont l’âge médian était de 69 ans (57 à 79 ans) et dont 47,0 % étaient des femmes.

Augmentation de la mortalité hospitalière

Globalement, sur l’ensemble de la période d’étude, soit 5 années, on note une augmentation de l’utilisation de la noradrénaline dans le choc septique, qui passe de 76,7 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 75,7- 77,6 %) durant le 3e trimestre 2008 à 80,0 % (IC : 79,2- 80,9%) pour le second trimestre 2013 (p < 0,001). Dans les hôpitaux non affectés par la pénurie, la consommation reste stable durant toute l’année 2011, se situant à 79,3 % (IC : 78,9- 79,6 %). Dans les centres hospitaliers affectés par le manque, le taux moyen d’utilisation a été légèrement moindre, autour de 77,0 % (IC : 76,2- 77,8%) avec un nadir à 55,7 % (IC : 52,0- 58,4%) durant le 2e trimestre de cette même année. Parallèlement a été constaté un plus grand recours à la phényléprhine, passant de 36,2 % (IC : 35,2- 37,1%) à un pic de 54,4 % (IC : 51,8- 57,2%) durant le second trimestre 2011. On relève une corrélation inverse entre utilisation de la noradrénaline et celle de la phényléprhine et de la dopamine, corrélation non retrouvée avec la vasopressine et l’adrénaline. En comparaison avec les admissions pour choc septique dans des hôpitaux ayant maintenu une consommation normale durant les trimestres de pénurie relative, les admissions dans les hôpitaux « en manque » ont été associées à une hausse de la mortalité intra hospitalière : 9 283 décès sur 25 874 patients (35,9 %) vs 777 sur 1961 (39,6 %), soit une augmentation du risque de 3,7 % (IC : 1,5 à 6,0 %) et un odds ratio ajusté à 1,15 (IC : 1,01- 1,30), p = 0,03. Dans le même temps, parmi les patients admis pour choc septique mais n’ayant pas nécessité d’amines pressives, la mortalité n’a pas varié pas entre la période de base et celle de pénurie. Des résultats identiques sont retrouvés après exclusion des malades chirurgicaux.

Ce travail a donc détaillé les changements observés dans l’utilisation des vasopresseurs aux USA chez les patients en état de choc septique durant une période de manque de noradrénaline. Le moindre emploi de cette molécule a été compensé essentiellement par une utilisation accrue de phényléprhine. Il a été observé , dans le même temps, une augmentation de la mortalité hospitalière de 3,7 %, passant de 35,9 à 39,6 %. Le choc septique étant responsable d’environ 150 000 morts par an aux USA, on peut donc estimer que cette pénurie, dans les 26 hôpitaux concernés, a été associée à plusieurs centaines de décès supplémentaires, ces valeurs restant toutefois spéculatives. Plusieurs hypothèses physiopathologiques peuvent expliquer cette sur mortalité. Il est possible que les différentes molécules vaso pressives aient des effets hémodynamiques distincts, voire, pour certaines, délétères. Ainsi a-t-il été montré que la phényléprhine augmentait la post charge ventriculaire en cas de dysfonction myocardique. D’autres facteurs ont pu aussi intervenir : une utilisation plus tardive de ces molécules ou encore un manque de connaissances des praticiens concernant le dosage et la titration des vasopresseurs alternatifs. Ces résultats doivent être accompagnés de quelques réserves. Le manque ou non de noradrénaline a été arbitrairement défini ; 22 hôpitaux sur les 150 étudiés n’ont pu être inclus, fautes de données satisfaisantes ; certains établissements ont pu utiliser des techniques alternatives pour pallier la pénurie telles qu’une limitation des doses employées ou un moindre usage en salle d’opération. Il est aussi possible qu’aient pu intervenir des facteurs confondants résiduels. Enfin, l’étude a été circonscrite aux patients qui ont nécessité 2 jours au moins d’administration de vasopresseurs et n’ont pas été pris en compte les transferts des patients d’un hôpital à un autre…

En conclusion, parmi les patients en choc septique, admis dans les hôpitaux US en 2011, durant une période de manque en noradrénaline, la drogue de remplacement la plus fréquemment utilisée a été la phényléphrine. Il a été constaté une hausse de la mortalité hospitalière durant cette période.

Dr Pierre Margent