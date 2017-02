Quand le Brexit provoque une pénurie d’infirmiers

Londres, le mardi 31 janvier 2017 - Le nombre d’infirmiers européens postulant pour travailler au sein du National Health Service (NHS) britannique a diminué de plus de 90 % depuis la victoire du Brexit !

En 2013, après plusieurs scandales qui avaient mis en exergue des manques d’effectifs, le Royaume Uni avait organisé une vaste campagne de recrutement, notamment en Espagne et en Grèce, pour pallier le manque d’infirmiers.

Le nombre de ces professionnels de santé issue de l'Espace économique européen* avait ainsi augmenté régulièrement passant en trois ans de 16 798 à 38 661, mais la baisse de la livre Sterling et la perspective d'un Brexit « dur » semblent désormais détourner les candidats.

Seuls 101 infirmiers européens se sont ainsi inscrits en décembre 2016 au registre du système de santé britannique, révèle le Conseil des infirmiers et des sages-femmes anglais (Nursing and midwifery council), alors qu'ils étaient 1 304 en juillet. De plus, 318 infirmiers ont quitté les registres du NHS en décembre, contre 177 en juin.

*EEE : les 28 Etats membres de l'UE plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein



FH