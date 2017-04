Quand le professionnel de santé participe à l’excision…

Paris, le jeudi 13 avril 2017 – Populations et Société, le bulletin d’information de l’institut national d’études démographiques (INED) s’est intéressé ce mois-ci aux mutilations génitales féminines dans le monde. Outre ce que l’on savait déjà sur les zones géographiques et la prévalence de ces pratiques, et la bonne nouvelle de leurs reculs, on apprend, dans ces travaux menés par Armelle Andron de la Sorbonne et Marie Lesclingand de l’université de côte d’Azur, la tendance inquiétante de la participation de plus en plus fréquente des professionnels de santé aux excisions. Selon les auteurs, cette participation « sécurisante » pourrait même enrayer la tendance à la baisse de ces rituels ancestraux.

En effet, si dans la majorité des cas, les mutilations continuent à être faites traditionnellement, de plus en plus de filles sont désormais excisées par des professionnels de santé en milieu médical.

Le Fond des Nations unies pour les activités en matière de population (FNUAP) a d’ailleurs récemment condamné ce dévoiement.

À ce propos, les auteurs rappellent que l’excision à « visée médicale » a aussi existé dans les pays du Nord. Ainsi, tout au long du XIXe siècle (et jusqu’aux années 1960 aux États-Unis), des opérations de clitoridectomies ont été pratiquées dans un contexte de répression du saphisme. Ils rapprochent également ces pratiques avec les chirurgies de réassignation des nouveau-nés intersexués et le développement récent de pratiques de chirurgie esthétique génitale telle que la nymphoplastie…

