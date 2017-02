Quand le sexe fait mal…

La dyspareunie est un symptôme fréquent, mais trop souvent négligé. Sa prévalence est estimée entre 3 et 18 % selon les études. Il s'agit d'un problème complexe souvent multifactoriel.

Le but de cette étude menée en Grande-Bretagne était d'estimer la prévalence de la dyspareunie chez les femmes et d'en explorer les facteurs associés, tels que les aspects relationnels et l'état de santé en général.

Les participantes, sélectionnées pour être représentatives de la population, ont été interviewées à domicile entre 2010 et 2012. Un total de 8 869 femmes âgées de 16 à 74 ans ont été incluses, dont 6 669 étaient sexuellement actives (sexualité vaginale, orale, anale et relations homo- ou hétérosexuelles). Notons que parmi les femmes non actives, 2 % déclaraient éviter les rapports sexuels en raison de douleurs.

Grâce à une régression logistique ajustée à l'âge, les auteurs ont examiné les associations entre dyspareunie et indicateurs sexuels, relationnels, psychiques et de santé en général.

La dyspareunie était définie comme une douleur liée aux relations sexuelles pendant plus de trois mois au cours de l'année écoulée.

Une femme sur 13 souffre de dyspareunie

Une dyspareunie était rapportée par 7,5 % (Intervalle de confiance à 95 % IC95 : 6,7 – 8,3) des femmes sexuellement actives, parmi lesquelles un quart déclaraient souffrir "très souvent" ou "toujours", ou au cours d'une période supérieure à six mois, et éprouvaient un sentiment de détresse. Le symptôme était plus fréquent chez les femmes ayant suivi un long parcours scolaire, ainsi que chez les retraitées.

La dyspareunie était associée très étroitement aux autres dysfonctionnements, en particulier la sécheresse vaginale (Odds ratio ajusté sur l'âge OR = 7,9 ; IC95 : 6,17 – 10,12), l'angoisse face à la sexualité (OR = 6,34 ; IC95 : 4,76 – 8,46) et l'absence de plaisir (OR = 6,12 ; IC95 : 4,81 – 7,79).

Il existait également une association avec certains facteurs relationnels, comme par exemple la difficulté de parler de la sexualité avec le partenaire (OR = 1,54 ; IC95 : 1,18 – 2,02) ou l'intérêt discordant des partenaires en matière de sexualité (OR = 2,56 ; IC95 : 1,97 – 3,33), ou encore avec de mauvaises expériences passées comme les relations non consenties (OR = 2,17 ; IC95 : 1,68 – 2,80).

Enfin, la dyspareunie était liée à la santé psychologique et somatique, particulièrement en cas d'état dépressif (OR = 1,68 ; IC95 : 1,28 – 2,21).

Ainsi, une partie non négligeable de femmes souffrent de dyspareunie. Les professionnels de santé devraient développer une approche holistique de la patiente et du couple en mettant en œuvre une thérapeutique sexologique, relationnelle, psychologique et somatique si nécessaire.

Dr Charles Vangeenderhuysen