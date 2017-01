Quand le test de dépistage du cancer colorectal est positif, la coloscopie ne suit pas toujours…

Le dépistage du cancer colorectal (CCR) est recommandé depuis plusieurs années par les autorités sanitaires et les sociétés savantes, dans la tranche d’âge 50-74 ans. Depuis mai 2015, les tests immunologiques ont remplacé le classique Hemoccult II, en raison de leur sensibilité et de leur fiabilité plus élevées, mais aussi de leur utilisation nettement plus simple. En cas de test positif, ce qui arrive dans 2 à 3 % des cas, une coloscopie est en règle prescrite pour confirmer ou éliminer une lésion maligne colique ou rectale. Ceci est la démarche théorique qui garantit l’efficacité du dépistage. Que se passe-t-il en pratique dans les pays qui disposent d’un système de sécurité sociale garantissant la prose en charge des soins évoqués ? Selon certaines études qui ne tiennent pas nécessairement compte du système de soins, tout en datant un peu, il semblerait que la coloscopie ne soit pas pratiquée aussi fréquemment qu’on pourrait l’espérer, c’est même peu dire. Une étude étatsunienne récente réalisée au sein d’un système privilégié, où l’assuré dispose d’une assurance ou d’une couverture sociale au moins partielle, permet d’actualiser et de compléter les données précédentes, en faisant état des motifs qui conduisent à s’abstenir de la coloscopie, en dépit de son indication légitime.

Près d’un patient sur deux « échappe » à la coloscopie

La cohorte multiethnique étudiée se compose de 1 267 patients âgés de 50 à 64 ans, dont le statut socio-économique n’était pas nécessairement des plus favorables. Entre janvier 2010 et juillet 2013, tous les participants avaient bénéficié d’un dépistage du CCR et leur test immunologique s’était avéré positif. Les dossiers électroniques ont été revus rétrospectivement, avec une attention particulière pour les patients qui n’ont pas eu de coloscopie dans les 12 mois suivant le test positif, l’objectif étant d’identifier les motifs de cette carence et de situer leur niveau : patient, assureur ou encore système de soins. Une analyse par régression logistique multiple a été conduite pour mettre en évidence les variables prédictives du choix.

Au total, 536 patients sur 1 267 (42,3 %) n’ont pas bénéficié de la coloscopie justifiée par la positivité du test immunologique. Les causes de cette carence se situent à trois niveaux : (1) le patient lui-même (n = 307 ; 57 %) ; (2) l’assureur ou le fournisseur de soins, l’action se déroulant aux Etats-Unis (n = 97 ; 18 %) ; (3) le système de santé lui-même (n = 118 ; 22 %). L’analyse multivariée a révélé que l’absence de coloscopie était moins fréquente dans la tranche d’âge 61-64 ans (versus 50-55 ans), l’odds ratio (OR) correspondant étant de 0,63 (intervalle de confiance, 0,46-0,87).

Des carences à tous les niveaux

Cette étude rétrospective tend à confirmer des résultats antérieurs. En effet, même dans le cadre d’un système de santé relativement favorisé, avec une couverture sociale existante, à défaut d’être parfaite, la positivité du test immunologique effectué à des fins de dépistage d’un CCR ne conduit à la coloscopie que moins d’une fois sur deux (42 %). L’absence d’évaluation diagnostique adéquate tient à des facteurs multiples certainement combinés. Le patient est a priori fortement impliqué dans cet échec de la stratégie, étant entendu que la cohorte étudiée ne comptait pas que des sujets favorisés sur le plan socio-économique. Cependant, le système de santé et le fournisseur de soins ne sont pas innocents et la façon d’améliorer ces piètres résultats implique de jouer à tous les niveaux de responsabilité potentiels en informant sur les tenants et les aboutissants du dépistage en vigueur.

Dr Philippe Tellier