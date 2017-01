Quand l’ECG reste normal, c’est plutôt bon signe !

Un ECG normal traduit, en principe, le fait qu’aucun facteur délétère n’a marqué le tracé de son empreinte et l’on peut supposer que cela est un signe de bonne santé cardiovasculaire (CV). Mais est-ce toujours vrai sur le long terme quand l’ECG reste normal ?

Soliman et coll. ont émis l’hypothèse que la persistance au long cours d’un ECG normal était en effet associée à un faible risque CV et que, de ce fait, le tracé ECG pourrait être un outil utile pour le suivi de programmes ayant pour but de promouvoir la santé CV. Pour tester cette hypothèse, les auteurs ont utilisé les données d’ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), une étude de cohorte biraciale.

L’analyse a porté sur les données de 4 856 participants d’ARIC, indemnes de toute maladie CV, qui avaient un ECG normal à l’état basal (de 1987 à 1989) et un suivi ECG complet lors des trois visites de contrôle suivantes réalisées entre 1990 et 1992, 1993 et 1995, 1996 et 1998.

Les participants ont été classés en trois groupes en fonction du statut de leur ECG lors de ces quatre visites, ce statut étant défini par la classification ECG du Minnesota : maintien d’un ECG normal ; ECG devenu anormal, ECG variable (tantôt normal, tantôt anormal).

Le critère de jugement composite principal était les événements CV associant maladie coronaire, insuffisance cardiaque accident vasculaire cérébral, dénombrés durant la période comprise entre la quatrième visite et 2010.

Moins d’événements cardiovasculaires avec un tracé toujours bon

Au cours d’un suivi moyen de 13,2 ans, 885 événements CV sont survenus.

L’incidence d’événements CV était la plus faible parmi les participants dont l’ECG était resté normal ; suivis par les participants dont l’ECG était variable, puis par les participants dont l’ECG était devenu anormal (p < 0,001).

Pareillement, plus le nombre de visites avec ECG normal était élevé, moindre était le taux des événements CV (p < 0,001). Comparé au non maintien d’un ECG normal, la persistance d’un ECG normal était associée à un risque plus faible d’événements CV qui était lui-même plus faible que celui observé dans le groupe de patients ayant un ECG variable (p <0,01).

En conclusion, selon cette étude, le maintien au long cours d’un ECG normal est associé à la survenue d’un taux faible d’événements CV. Cela suggère que le tracé ECG pourrait être utilisé en tant qu’outil de surveillance dans les programmes visant à promouvoir la santé CV.

Dr Robert Haïat