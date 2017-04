Quantification de la régurgitation des IA et IM : ETT ou IRM ?

Pour ce qui est de l’IA, un volume de régurgitation > 50 ml en IRM a permis d’identifier les patients à haut risque dont 50 % ont dû bénéficier d’une chirurgie valvulaire vs 0 % quand le volume de régurgitation était < 50 ml ; la régurgitation appréciée par IRM a été plus fortement associée au pronostic que larégurgitation appréciée par ETT (p < 0,05).

Les mesures de la régurgitation, à l’état basal, ont été confrontées à l’incidence des éléments du critère composite principal : apparition d’une IC de novo et nécessité d’un recours à une chirurgie valvulaire. L’étude statistique s’est essentiellement appuyée sur la régression logistique simple et l’analyse des courbes de survie de Kaplan-Meier.

Une évaluation quantitative de la régurgitation de la valvulopathie chronique a été réalisée le même jour par ETT et IRM chez 51 patients dont 29 avaient une IA et 22 une IM.

Référence

Harris AW et coll : Cardiac Magnetic Resonance Imaging Versus Transthoracic Echocardiography for Prediction of Outcomes in Chronic Aortic or Mitral Regurgitation. Am J Cardiol., 2017; 119: 1074-1081.