Quatre filières françaises dédiées à des maladies rares promues réseaux européens de référence

Paris, le vendredi 23 décembre 2016 - Si l’affirmation selon laquelle la France dispose du meilleur système de santé au monde a été largement galvaudée, dans le domaine de la prise en charge des maladies rares, notre pays a effectivement su jouer un rôle de pionnière en ce qui concerne la structuration de son offre de soins. Ainsi, le modèle développé a été imité dans une grande partie de l’Europe. Aussi, n’est-il pas étonnant aujourd’hui d’apprendre que quatre filières dédiées à des maladies rares ont été retenues pour devenir des réseaux européens de référence. Il s’agit de SENSGENE, filière dédiée aux maladies rares sensorielles ; FIMARAD, communauté de santé impliquée dans les maladies rares dermatologiques ; le consortium MARIH, qui concerne les maladies rares immuno-hématologiques ; et le consortium FAVA-Multi, qui fédère tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des anomalies vasculaires rares avec atteinte multisystémique. Le ministère de la Santé se félicite de ce succès et estime que la « France peut s’enorgueillir d’avoir un système unique au monde, qui continue à nous être envié. La reconnaissance d’équipes médicales françaises au niveau européen est une fierté : elle marque une étape supplémentaire dans la qualité du suivi des personnes atteintes d’une maladie rare et de leurs proches – soit, pour la France, environ 3 millions de personnes – en ce sens où elle améliore nos capacités diagnostiques et de traitement, et renforce la solidarité entre Etats membres, par un accès démultiplié à des soins hautement spécialisés », a déclaré Marisol Touraine. Pour les chercheurs, les professionnels de santé et les associations de patients, cet adoubement européen est également une reconnaissance de l’importance de leurs efforts mais également la confirmation de la nécessité de ne pas les relâcher. Ce sera tout l’enjeu du troisième plan maladie rare qui doit être lancé l’année prochaine et dont certains redoutent qu’il ne soit renvoyé à une date ultérieure, en raison des impératifs électoraux.

M.P.