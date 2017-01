Que dénonce aujourd’hui Médecins sans frontières ?

Paris, le samedi 14 janvier 2017 – Après quelques jours d’accalmie, une vague de froid touche de nouveau la France. Ces conditions climatiques difficiles représentent pour les personnes sans abri et parmi eux les migrants une épreuve supplémentaire. Les places d’hébergement ne sont pas toujours en nombre suffisants pour accueillir ceux qui vivent dehors et les files d’attente sont souvent longues devant les centres offrant des chambres chauffées. Dans ce contexte, les associations humanitaires sont à pied d’œuvre. Déjà, la semaine dernière, Médecins sans frontières (MSF) affirmait avoir pris en charge huit personnes proches de l’hypothermie. Or, l’organisation assure que les difficultés auxquelles font face les migrants dans cette période hivernale sont aggravées par les méthodes de certains policiers. MSF affirme en effet que des équipes policières n’hésitent pas à confisquer leurs couvertures (notamment leurs couvertures de survie) aux migrants. D’autres collectifs confortent les accusations de l’association. « Les réveiller et leur dire de dégager, ça fait deux ans. Mais leur prendre leurs couverture en plein hiver est nouveau » décrit ainsi Benoit Alavoine du collectif Quartiers solidaires. Indigné, MSF appelle les autorités à faire cesser ce « harcèlement » et ces « pratiques inacceptables » qui mettent en danger la vie des personnes ainsi visées.

Le ministre de l’Intérieur défend ses hommes

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux a vivement réagi à ces accusations. Il a rejeté des déclarations qui participent selon lui au dénigrement général des forces policières et a au contraire tenu à saluer le travail difficile et complexe des forces de l’ordre, qui doivent concilier respect des réglementations et souci d’humanité. Le ministre de l’Intérieur a encore affirmé que la priorité des forces de l’ordre était « la mise à l’abri des personnes qui sont vulnérables » des actions qui peuvent parfois être mal perçues. Mais d’autres observateurs estiment que c’est d’abord le souci d’éviter la constitution de campements sauvages qui anime en priorité les interventions des fonctionnaires de police.

Léa Crébat