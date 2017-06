Que faire devant des palpitations de l’enfant ?

Les palpitations peuvent être la première manifestation d’un trouble du rythme ventriculaire grave à risque vital. Lorsqu’un enfant a des antécédents personnels ou familiaux de pathologie cardiaque, lorsque les palpitations surviennent à l’effort, ou juste après l’effort, et/ou lorsqu’elles sont précédées d’une douleur thoracique, d’un malaise ou d’une syncope, un avis cardiologique urgent doit être demandé.

Si les palpitations surviennent uniquement au repos et ne s'accompagnent pas d'autre symptôme cardiaque ni de pathologie cardiaque connue, il faut tenter de préciser les circonstances de survenue, leur aspect clinique et leur fréquence. Il faut aussi tenir compte de l’âge de l’enfant. Dans cet ordre d’idée, chez l’adolescent(e), ces accès surviennent souvent au cours d’une crise ou lors du passage en orthostatisme, deux situations qui évoquent en priorité une tachycardie sinusale.

Le mode de début et de fin des palpitations (brusque ou progressif) peut orienter vers un trouble du rythme paroxystique ou vers une simple tachycardie sinusale.

Enfin, la durée et la périodicité des palpitations sont aussi à préciser. Mais il est fréquent que le jeune enfant n'arrive pas à préciser ces modes, tandis que les parents ont rarement le réflexe de prendre la fréquence du pouls au moment d'un accès. On rappellera simplement aux parents qu’une fréquence inférieure à 130 battements/minute est rarement en rapport avec un trouble du rythme chez l'enfant. En cas de pâleur ou de douleur thoracique survenant au cours de l'épisode, ou en cas d’asthénie prolongée après l'arrêt des palpitations, on pense préférentiellement à une tachycardie jonctionnelle paroxystique rapide qu’il est intéressant d’objectiver par un ECG.

Quoi qu’il en soit, l'examen clinique reste primordial, même s’il est en général normal. On recherche une arythmie, un souffle organique ou une anomalie des bruits du cœur, et on vérifie l'absence d'anémie et d'hyperthyroïdie, voire chez l’adolescent, l'absence d'usage de produits illicites. Idéalement, il est souhaitable de réaliser un ECG à tout enfant se plaignant de palpitations. S'il est anormal, une consultation de cardiologie s'impose.

In fine, en cas de palpitations isolées survenant uniquement au repos, la probabilité d'un trouble du rythme est faible en cas de fréquence du pouls peu élevée (< 130/minute), de survenue dans un contexte d'émotivité ou de stress, ou lors du passage à la position debout, de la présence d’un accès d'hyperventilation associé, de crise à début et fin progressifs, en l’absence de pâleur ou d'asthénie, et lorsque l’ECG est normal.

A l'inverse, la probabilité d'un trouble du rythme est élevée si les palpitations démarrent brusquement en dehors de tout contexte anxiogène, ou pendant le sommeil, avec une sensation de battements très rapides que l’on ne peut compter au pouls, et si elles s'accompagnent d'une franche pâleur ou d'une sensation de douleur thoracique, ainsi que d’un ECG anormal.

Lorsque la probabilité d'arythmie cardiaque est estimée « faible » et que l'ECG de base est normal, la poursuite des investigations cardiologiques dépend de la fréquence des accès de palpitations. Lorsqu'il s'agit d'un premier épisode, ou en cas de palpitations très rares (1 à 3 par an), une simple surveillance médicale peut être proposée en demandant à l'enfant et à ses parents de prendre la fréquence du pouls si possible et de noter les circonstances des palpitations.

Une récurrence élevée des palpitations nécessite par contre un avis cardiologique et la réalisation d’examens complémentaires. Les causes cardiaques les plus fréquentes des palpitations isolées sont la tachycardie sinusale, la tachycardie supraventriculaire de type Bouveret, la tachycardie atriale ectopique, plus rarement le flutter ou la fibrillation auriculaire. Les troubles du rythme ventriculaire sont peu responsables de palpitations isolées.