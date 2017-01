Que faire devant un frottis anormal pendant la grossesse ?

La grossesse constitue une période idéale pour dépister les lésions précancéreuses du col lors des visites prénatales. Le frottis cervico-utérin (FCU) n’est pas contre-indiqué en cours de grossesse et le col gravide est même « favorable » anatomiquement avec une zone de jonction endocol-exocol souvent visible facilement (on évitera cependant de frotter l’endocol pendant cette période). Par ailleurs, il faut savoir que la grossesse modifie les aspects colposcopiques classiques, peut aggraver les tableaux visuels (œdème du col, hypervascularisation…) et révéler des aspects inhabituels, comme la déciduose, difficiles à interpréter pour le colposcopiste non expert.

La réalisation de cet examen est optimale avant 12 semaines d’aménorrhée. Enfin, l’analyse cytologique du FCU en cours de grossesse doit prendre en compte la possibilité de modifications cellulaires spécifiques (cellules naviculaires, hyperplasie des cellules endocervicales, contexte inflammatoire augmenté…).

Le taux de régression des lésions précancéreuses du col, surtout des lésions de bas grade, est important pendant la grossesse et justifie l’abstention thérapeutique jusqu’à l’accouchement. Ainsi, devant un FCU ASC-US ou LSIL en cours de grossesse, seul un FCU de contrôle est recommandé 2 à 3 mois après l’accouchement. Au contraire, devant un FCU de haut grade (HSIL ou ASC-H), la colposcopie systématique est recommandée, avec biopsie du col indispensable en cas de colposcopie satisfaisante (zone de jonction vue) mais anormale. Le cancer invasif à la biopsie est le seul cas où le dossier de la patiente sera discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. En l’absence d’invasion, un contrôle colposcopique sera réalisé 3 mois plus tard. La conisation est exceptionnelle pendant la grossesse et est seulement indiquée quand on ne peut éliminer avec certitude un cancer invasif. On retiendra cependant qu’elle est alors non in sano près d’une fois sur deux et qu’elle induit un double risque chez la mère (hémorragique) et le fœtus (fausse couche spontanée et accouchement prématuré). Dans tous les cas, une réévaluation cyto-colposcopique sera réalisée après l’accouchement.

Dr Catherine Azoulay