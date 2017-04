Que faire d’une HbA1c basse ?

Le dosage des HbA1c fait partie du suivi habituel des patients diabétiques afin de suivre leur équilibre glycémique. Analyse simple, il fait souvent partie également du bilan standard lors d’une admission à l’hôpital. C’est dans une semblable occasion que des auteurs ont trouvé une HbA1c à 2,8 % chez une patiente de 52 ans avec une cirrhose alcoolique. Celle-ci avait fait une chute 2 semaines plus tôt, et souffrait d’une hémorragie cérébrale en plus de sa pathologie hépatique. L’équipe qui rapporte ce cas clinique en a profité pour faire une synthèse sur l’interprétation des HbA1c basses (< à 5 %) et extrêmement basses (< 4 %).

L’HbA1c est dépendante de 2 facteurs : la concentration de glucose sanguin et la durée de vie des hématies. Ainsi, lorsque la durée de vie des hématies est écourtée ou allongée, l’HbA1c n’est plus un bon marqueur diagnostique ou pronostique du diabète.

Les auteurs rappellent que les HbA1c sont diminuées (en même temps que la durée de vie des hématies) lors d’une production augmentée des hématies (altitude, grossesse, EPO), lors d’hémorragies, en cas d’anémie hémolytique, d’insuffisance rénale, de cirrhose hépatique, d’hépatite chronique, de traitement par ribavirine, de maladie hépatique alcoolique, d’hémoglobinopathie majeure, ou encore de sphérocytose.

A l’inverse, les HbA1c (et la durée de vie des hématies) peuvent être augmentées en cas d’anémie carentielle et d’anémie d’origine tumorale ou infectieuse (par diminution de production d’érythropoïétine).

Rechercher une cause hépatique

Il existe peu d’études sur les HbA1c basses. Certaines ont montré que 40 % des patients avec une cirrhose hépatique et 20 % avec une fibrose hépatique avaient une HbA1c < 4,5 %, tout comme 50 % des sujets avec une fibrose hépatique traitée par ribavirine.

Les diminutions du taux d’HbA1c dans les pathologies hépatiques peuvent être imputables à un dysfonctionnement de l’érythropoïèse, une diminution de la synthèse protéique et/ou une diminution de la survie des hématies.

Dans une population à risque d’athérosclérose, il a été montré que des HbA1c < 5 % sont un facteur de mauvais pronostic et associées à un risque augmenté de décès toutes causes confondues.

Une autre étude (National Examination and Nutrition Survey III population) a montré que des niveaux d’HbA1c < 4 % sont associés à des perturbations des enzymes hépatiques et à une stéatose hépatique dans une cohorte de sujets non diabétiques.

Et les diabétiques ?

Les patients diabétiques peuvent avoir une stéatose hépatique ou une cirrhose, nécessitant un suivi de l’équilibre glycémique. Comme la fructosamine et l’albumine glycosylée sont également impactées par les perturbations de la synthèse protéique hépatique, le meilleur test reste le dosage du taux de glycémie sanguine pour ces patients diabétiques atteints d’une pathologie hépatique avancée.

Ainsi, des valeurs basses d’HbA1c sont associées à un risque augmenté de pathologies hépatiques et de décès. Les étiologies des HbA1c basses doivent être absolument déterminées et les patients apparemment en bonne santé doivent être surveillés.

Dr Sylvie Coito