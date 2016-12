Que ne verra-t-on (peut-être) bientôt plus écrit sur les tensiomètres Spengler ?

Paris, le samedi 17 décembre 2016 – Parmi les obstacles à une meilleure prise en charge des patients souffrant d’obésité figure notamment le manque d’adaptation des équipements médicaux à ces malades. Cependant, des efforts ont été réalisés ces dernières années par de nombreux spécialistes. Exemple parmi de nombreux autres, Spengler propose (à l’instar d’autres industriels) des tensiomètres spécifiquement adaptés aux patients obèses. Et pour faciliter la commande de ces produits et leur différenciation par les praticiens avec les brassards standards, on peut trouver inscrit sur eux la mention « obèse ».

Jusqu’au stupide brassard

Celle-ci n’a pas échappé à l’œil d’une patiente du docteur Beaulieu, lors d’une consultation récente. Le praticien très connu du web qui tient un blog fort apprécié (« Alors voilà ») a ainsi raconté comment une de ses patientes s’était effondrée en larmes. « C’est pas vous, c’est ce qui il y a écrit sur votre brassard » a-t-elle expliqué. D’autres que le docteur Beaulieu auraient crié à la sensiblerie. Le praticien lui-même n’ignore pas que le terme "obèse" ne relève ici nullement de la discrimination, mais fait référence à une situation médicale. Néanmoins, il ne peut se résoudre à ce que même l’utilisation d’un tensiomètre puisse renvoyer ses patients et ses patientes dans l’enfer quotidien de la raillerie et de la stigmatisation. « Comment j’explique à ma patiente pourquoi même un stupide brassard lui exprime encore ce que toute la société lui matraque déjà depuis l’enfance ? » s’interroge-t-il.

Depuis 1907

Ce qui n’aurait pu n’être que le prélude à un débat (stérile) sur le poids des mots et la contextualisation de leur usage (auquel s’attendait Baptiste Beaulieu) s’est transformé en belle illustration de la performance de la parole, de l’utilité de certaines indignations (qu’elles soient considérées comme pertinentes ou non). Car Spengler, fabricant de tensiomètre depuis 1907, lit Baptiste Beaulieu. Et surtout il lui répond. « Comme certains l’ont déjà dit dans les commentaires, effectivement le mot « obèse » est un terme médical que l’on retrouve dans les enseignements en études de médecine. Et lorsque les médecins passent commande, ils utilisent ce terme également. Nous comprenons que depuis un grand nombre d’années, ce terme est sorti du contexte médical et a été utilisé de manière très vulgarisée et peut légitimement être vécu comme une insulte. (…) Ayant pris connaissance ce matin de ce post, nous venons de stopper la chaîne de fabrication du brassard portant cette mention. Nous sommes dans l’obligation de vérifier auprès des instances réglementaires qui veillent à la qualité de nos produits et aux normes la possibilité de faire disparaître cette mention reconnue dans le monde médical » annonce le fabricant de dispositif médical.

Pas de place pour les Social Justice Warrior

Beaucoup applaudiront l’intelligence commerciale de cet industriel, qui plutôt que de s’arc-bouter derrière son bon droit a préféré prendre acte de l’évolution des attentes de la société. D’autres regretteront justement que l’on se plie trop facilement face à des requêtes que certains considèrent comme peu légitimes. Baptiste Beaulieu se contente de prendre acte en précisant : « Je ne suis pas ici pour (…) faire du bad-buzz ou jeter l’opprobre sur une entreprise qui fournit du matériel de qualité et du boulot à des gens. Je ne suis pas un moralisateur et je ne porte pas les Social Justice Warrior dans mon cœur (…). Je suis juste un type qui n’aime pas voir pleurer sa patiente pour rien (…) La marque Spengler est connue de tous les médecins pour la qualité et la durabilité de leurs produits. Je les remercie de leur réactivité ».

Si bad buzz il y eut, il aura été en tout état de cause plus qu’annulé par ce retournement de situation.

Aurélie Haroche