Québec : des pharmaciens luttent contre l’autodiagnostic sur Internet

Montréal, le mardi 7 février 2017 - En quelques années seulement, Internet est devenu le premier réflexe des Français qui souhaitent s’informer sur une question de santé. Les Canadiens n’échappent évidemment pas à ce phénomène et un sondage réalisé en mars 2016 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) révèle que 90 % d’entre eux ont pris l’habitude de consulter le web pour toute question relative à leur santé.

Une pratique bien connue des professionnels de santé qui sont tous confrontés à des patients qui ont déjà recueilli, avant la consultation, un ou plusieurs diagnostics à leurs symptômes via des recherches préalables sur la Toile. Parfois, l’exercice s’avère profitable. Bien souvent, il n’aura malheureusement servi à rien médicalement, sinon à créer des angoisses inutiles ou à générer des comportements délétères.

Se battre contre la désinformation en santé

Conscient de cette situation, Alexandre Chagnon, un pharmacien du centre hospitalier de Granby (Québec), a décidé qu’il était temps de donner une plateforme aux pharmaciens québécois pour qu’ils y retrouvent les internautes et leur évitent, tant que faire se peut, des mésaventures comme celles à laquelle il a été témoin et qui l’ont convaincu d’agir. Il lance alors le site « Question pour un pharmacien » ou tout le monde peut poser anonymement une question à laquelle un pharmacien s’engage à répondre dans les 24 heures.

Toutes les questions ne sont pas publiées en ligne et, pour environ la moitié des cas, la réponse du pharmacien est envoyée seulement à celui qui l’a posée. « Mon but premier est de me battre contre la désinformation en santé sur Internet et je ne veux donc pas en créer par la publication de questions très spécifiques à une situation donnée », explique A. Chagnon qui révèle qu’environ 70 pharmaciens collaborent aujourd’hui à ce site de façon bénévole.

Remettre le pharmacien au cœur du dispositif d’information sanitaire

Constatant en outre que la population ne voit pas forcément le pharmacien comme une source d’informations, A. Chagnon a fait en sorte que l’algorithme qui gère le site lie les patients et les pharmaciens en fonction de leur proximité géographique : si la question ne se prête pas bien à une réponse sur Internet, cela permet au pharmacien de conseiller au patient de venir les voir sur place. Selon lui, il faut avant tout comprendre que « les patients qui posent des questions sur Internet ne pensent pas d’emblée aux pharmaciens. S’ils l’avaient fait, ils auraient pu se présenter dans une pharmacie, car il y en a partout ».

Pour Alexandre Chagnon, l’intérêt qu’ont les pharmaciens à s’inscrire sur son site est évident : ils participent ainsi à la protection de la santé publique, mais aussi à la promotion des services cliniques offerts par les pharmaciens. « En 2016, le pharmacien est toujours vu comme un distributeur de médicaments », regrette-t-il. Désormais, grâce à ce site, « les patients pourront s’apercevoir que le pharmacien a beaucoup de connaissances » qui peuvent leur être grandement utiles.

Benoît Thelliez