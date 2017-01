Quel canard suscite l'intérêt de l’autorité d’inspection des produits chimiques suédoise ?

Paris, le samedi 28 janvier 2017 – La chasse aux substances chimiques suspectées d’être cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens est devenue depuis quelques années une mission des associations de consommateurs et des autorités sanitaires. Ces molécules potentiellement dangereuses sont notamment recherchées dans les outils en contact des aliments, mais aussi dans les objets destinés aux plus jeunes. C’est ainsi que plusieurs enquêtes ont concerné les jouets et ont souvent révélé que les phtalates et autres parabens n’étaient pas rares dans les hochets et figurines que manipulent quotidiennement nos bambins. De plus rares investigations se sont concentrées sur la fabrication des "sex toys". La motivation n’est pas scabreuse : en contact des muqueuses génitales, les perturbateurs endocriniens potentiellement présents dans ces objets pourraient représenter une menace augmentée. Par ailleurs, l’opacité est souvent grande sur les conditions de fabrication de ces "dispositifs". Aussi, en 2015, les scientifiques de l’autorité d’inspection des produits chimiques suédoise a analysé 44 articles pour adultes. Ils ont pu constater que les précédentes alertes avaient créé un véritable électrochoc chez les promoteurs de sex toys. En effet, moins de 2 % des canards vibrants et autres godemichets recélaient des produits chimiques interdits. « Seul un godemiché en plastique a posé un problème avec sa paraffine chlorée composé dangereux pour l’environnement et soupçonné d’être cancérigène » indique le journal le Matin. A titre de comparaison, les inspecteurs suédois ont constaté que l’industrie du jouet a semblé moins sensible à la multiplication des alertes. L’enquête réalisée en 2015 sur 112 jouets a mis en évidence la présence de substances interdites dans 15 % des poupées et autres petites voitures !

M.P.