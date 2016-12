Quel cathéter placer chez l’enfant en service d’urgence ou de soins intensifs ?

C’est une analyse intéressante qu’a proposée Julie Jaffray (Los angeles) sur le risque thromboembolique des cathéters placés chez l’enfant en soins intensifs. Elle a ainsi récolté de manière prospective les données chez 1 193 enfants hospitalisés aux Children’s Hospital de Los Angeles, Children’s Hospital de Philadelphia, Texas Children’s Hospital, et Nationwide Children’s Hospital entre septembre 2013 et avril 2016, chez lesquels 1 233 cathéters ont été placés (67 % en périphérique et 33 % par voie centrale). Ont été communiqués les résultats obtenus chez 789 enfants pour 883 mises en place (65 % en périphérique). Les résultats montrent que le pourcentage d’événements thromboemboliques, bien que faible (4,9 %), est cependant préoccupant, d’autant que l’immense majorité (85 %) est survenue après placement d’une voie périphérique. Ces événements thromboemboliques se sont produits en moyenne 37 jours après le placement. Outre la voie périphérique (OR [odds ratio] = 3,8), les facteurs de risque sont la multiplicité des voies d’entrée (OR = 3,2), les antécédents d’évènements thromboemboliques (OR = 2,9) ou la présence d’une malformation cardiaque congénitale (OR = 2,8).

