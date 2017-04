Quel cerveau optimal pour une meilleure intelligence ?

Paris, le mardi 11 avril 2017 - Considéré comme l’une des structures « les plus complexes de l’Univers », le cerveau humain a-t-il atteint la configuration optimale permise par l’évolution et par les lois physico-chimiques ? Ou peut-on imaginer, pour un avenir proche ou lointain, certaines « améliorations » possibles dans son organisation anatomo-physiologique ou/et dans ses capacités fonctionnelles ? Un dossier du magazine Pour la Science pose la question : nos facultés intellectuelles et leur substrat cérébral ont-ils atteint leurs limites ? Plusieurs options théoriques et leurs inconvénients sont envisagés :

– Augmentation de la taille du cerveau par accroissement de la masse cérébrale (en particulier adjonction de neurones supplémentaires) : mais dans ce cas, comme les axones connectant les aires cérébrales devraient alors s’allonger, le temps de traitement des informations augmenterait, ce qui réduirait in fine l’efficacité de ce « bonus » neuronal. Il semble que l’architecture actuelle du cerveau humain constitue un bon compromis (le meilleur ?) entre des exigences contradictoires : fiabilité, efficacité, richesse des connexions, vitesse des processus cognitifs.

– Augmentation du réseau des interconnexions par des liens supplémentaires entre les neurones, mais les besoins d’apports énergétiques seraient alors accrus.

– Augmentation de l’efficacité des interconnexions neuronales déjà existantes par un meilleur fonctionnement (accélération des échanges, épaississement des axones et des dendrites), mais cela aboutirait aussi, comme précédemment, à un cerveau « plus gourmand » en ressources (volume disponible, énergie nécessaire).

– Comme en microélectronique, avec l’évolution des circuits intégrés et des microprocesseurs (loi de Moore)[1], on peut concevoir une meilleure concentration des synapses en réduisant la taille des neurones ou/et celle des structures afférentes (dendrites) ou/et efférentes (axones) pour augmenter la densité des réseaux neuronaux. Mais cette stratégie évolutive serait aussi contrariée par des considérations logistiques : on a calculé que « le doublement du diamètre d’un axone entraîne le doublement de la consommation d’énergie pour un gain de seulement 40% en vitesse » des influx nerveux. Et surtout par des limitations théoriques du rapport signal/bruit[2] : un réseau neuronal trop dense avec des axones trop petits serait trop sensible au « bruit » (au sens de la théorie de l’information) lié à l’agitation thermique, et les neurones risqueraient alors d’être activés de façon intempestive et aléatoire, une situation pouvant aboutir à des « orages électriques » et à des crises comitiales. Une limite essentielle consiste dans la taille des canaux ioniques, laissant ou non passer les ions (Na+, K+, Ca++...) : le fonctionnement de canaux ioniques trop petits se révèlerait trop vulnérable au bruit. Comme dit le bon Dr Pangloss, expert en « raisons suffisantes » des « effets et des causes », tout est-il donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ? [3]

L’auteur explique que si l’intelligence humaine semble ainsi proche de ses limites individuelles, l’humanité forme toutefois une entité collective « plus intelligente que la somme des parties » et que les interactions sociales (construites sur le langage) permettent de « mettre notre intelligence en commun » : cette « collectivisation de l’intelligence (via la culture et les ordinateurs) » permet à l’humanité dans sa globalité de repousser les limites de l’intelligence individuelle, contraintes par l’évolution biologique.

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_signal_sur_bruit

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Meilleur_des_mondes_possibles

Dr Alain Cohen