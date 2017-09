Quel est le bon timing pour la reprise de l’alimentation entérale dans les pancréatites aiguës ?

La pancréatite aiguë est une cause fréquente d’hospitalisation. Son incidence est en augmentation. A côté de mesures habituelles (telle hydratation importante, contrôle de la douleur, traitement symptomatique…), la suppression de l’alimentation orale avec mise au repos du tube digestif est préconisée depuis les années 1950.

Or, des données récentes suggèrent que la nutrition entérale stimule l’intestin, maintient une barrière protectrice, limite la croissance et la translocation bactérienne, et donc le risque de sepsis. Elle aurait aussi pour avantage de réduire la durée d’hospitalisation. A ce jour, ces notions restent toutefois controversées.

Une revue systématique a donc été conduite, à partir d’essais cliniques randomisés, pour déterminer si une alimentation orale précoce était à même de réduire le temps passé à l’hôpital, diminuer la symptomatologie clinique et améliorer le devenir des patients souffrant de pancréatite aiguë, en comparaison avec une reprise plus tardive de l’alimentation entérale. Cette revue a été menée selon un protocole de recherche très strict, à partir des grandes bases de données informatiques (MEDLINE via Ovid, EMBASE, Cochrane Library, CINAHL, Web of Sciences) jusqu’en Janvier 2017, sans restriction à la seule langue anglaise.

Onze essais retenus dans une revue systématique

Dans les différentes publications analysées, le diagnostic de pancréatite aiguë était porté, de façon classique, sur la présence de douleurs abdominales évocatrices, l’élévation d’au moins le triple de la limite supérieure de la normale de la lipase sérique et sur les données de l’imagerie du pancréas. Etaient exclues de la recherche les pancréatites chroniques, récidivantes, secondaires à une endoscopie rétrograde ou encore celles d’origine tumorale. Une alimentation précoce était définie par son début dans les 48 premières heures suivant l’admission. Deux lecteurs indépendants ont sélectionné les publications, en ont extrait les données pertinentes et en ont analysé les risques de biais. Ont été notés le nombre et type de patients, le pourcentage de reprise alimentaire précoce, son mode, oral ou par sonde, l’issue clinique (durée d’hospitalisation, taux de mortalité et de réadmission, évolution de la symptomatologie digestive). Les résultats ont été analysés séparément en fonction de la gravité de la pancréatite, légère à modérée ou, au contraire sévère, la sévérité étant, selon les essais, appréciée de diverses façons : critères d’Atari, de Ranson, score APACHE, données scannographiques, défaillances organiques associées…

Onze essais randomisés ont été retenus (8 publications complètes et 3 abstracts), totalisant 948 patients. Sept (dont 3 avec faible risque de biais) portaient sur des formes légères à modérées, les 4 autres (dont un à faible risque de biais) ont concerné des formes sévères. Selon les articles, l’alimentation précoce était reprise par voie orale (n = 4), par sonde naso-gastrique (n = 2) ou naso jéjunale (n = 4) ou encore par voie mixte (n = 1). Les critères et le timing ont varié selon les études. Dans 5 cas sur 7, pour des pancréatites jugées peu préoccupantes, la reprise s’est effectuée dans les 24 heures suivant l’admission, fonction, éventuellement, de la présence d’un péristaltisme intestinal ou de l’arrêt des morphinomimétiques. En cas de reprise plus tardive, 3 études l’ont décidée sur l’amélioration du taux d’enzymes pancréatiques.

Quatre des 7 essais portant sur des formes mineures (dont 2 à faible risque de biais) ont retrouvé une association entre reprise précoce de l’alimentation et durée d’hospitalisation. Il en a été de même dans un (sur 3) ayant analysé ce critère dans des formes graves. Cinq des 7 études, dans les formes légères à modérées, ne décèlent aucune association entre alimentation précoce et mortalité. Dans les formes graves, 2 des publications rapportent une mortalité de 6,5 % et de 12,6 %, sans, là encore, de lien significatif entre alimentation entérale précoce et mortalité. On ne peut mettre non plus en évidence d’association avec le nombre de ré hospitalisations. Dans les formes modérées, le taux de nausées ou de vomissements a été éminemment variable mais non associé à une reprise alimentaire rapide. Les douleurs abdominales de pancréatite ont paru plutôt s’amender avec l’alimentation, avec en parallèle, une baisse de la consommation d’antalgiques puissants.

Par contre, dans les pancréatites sévères, aucune relation ne peut être établie avec alimentation précoce et diminution des douleurs abdominales. Enfin, en imagerie, aucune association n’est probante entre alimentation précoce et intensité de la nécrose pancréatique.

Durée des symptômes et de l’hospitalisation plus courte en cas de reprise alimentaire précoce dans les formes modérées

Il est regrettable de constater que la façon de nourrir les patients atteints de pancréatite aiguë fasse encore, après des décennies, l’objet de controverses. De cette revue systématique ayant inclus 948 patients, malgré une forte hétérogénéité entre les publications, il ressort qu’il n’existe aucun lien entre alimentation précoce et aggravation de la symptomatologie, quel que soit le degré de sévérité de l’atteinte pancréatique. Dans 4 des 7 rapports ayant concerné des formes modérées, la reprise alimentaire précoce a été associée à une diminution de la durée d’hospitalisation et de la symptomatologie gastro- intestinale (intolérance alimentaire, nausées, vomissements, douleurs abdominales). Ainsi, globalement, ces résultats suggèrent qu’une alimentation précoce peut être une alternative satisfaisante, vs un jeune prolongé, pour les patients souffrant de pancréatite aiguë. Celle-ci pourrait réduire la perméabilité intestinale, augmenter la motricité du tube digestif, diminuer le risque infectieux. Des quantités, même faibles, de nourriture préserveraient l’épithélium intestinal et les jonctions cellulaires, stimuleraient les sécrétions enzymatiques au niveau de la bordure en brosse, augmenteraient la fonction immunitaire et préviendraient les translocations bactériennes. Dans les formes graves, cette reprise précoce reste plus problématique au vu des observations souvent contradictoire dans les publications.

Ce travail a plusieurs points forts. Il a été mené selon un protocole rigoureux et a inclus des zones grises de la littérature médicale, des abstracts et des articles non rédigés en anglais. Il a exclu des travaux comparatifs avec l’alimentation parentérale totale qui, pendant longtemps, a été considérée comme un « gold standard » de la prise en charge thérapeutique. Il a comporté une définition précise de ce que peut être une reprise alimentaire précoce. A l’inverse, il faut regretter le caractère très hétérogène des publications sélectionnées, le risque de biais et le nombre limité de participants qui a diminué la puissance statistique de la revue. Malgré ces réserves, ce travail souligne l’apport potentiel d’une reprise précoce de l’alimentation, au moins dans les formes légères à modérée de pancréatites aiguës, s’opposant en cela aux recommandations US de 2013 qui préconisaient son abstention jusqu’ à « l’amélioration des marqueurs inflammatoires » ou « la disparition des douleurs abdominales ».

En conclusion, une alimentation entérale reprise rapidement dans les formes minimes de pancréatite aiguë ne semble pas être associée à des effets délétères et pourrait réduire la durée d’hospitalisation et la symptomatologie digestive. La taille des essais, leur hétérogénéité et le risque de biais limitent toutefois toute généralisation. Des études ultérieures restent donc indispensables afin de déterminer le timing idéal et le mode de reprise de l’alimentation orale dans les pancréatites aiguës.



Dr Pierre Margent