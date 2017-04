Quel est le petit secret de François Fillon ?

Paris, le samedi 1er avril 2017 – Même s’ils n’imaginaient probablement pas certaines des spécificités de la campagne, tous les candidats engagés dans la Présidentielle n’ignoraient pas qu’elle serait une épreuve physique. Aussi, comme de véritables athlètes, tous se sont préparés, comme l’évoquait en début de semaine le quotidien Libération. Le régime avant de se lancer dans la bataille est ainsi devenu un rite de passage obligé depuis que François Hollande en a fait la marque du succès en 2012 : Marine Le Pen s’est affinée de 15 kilos et après un cocktail hyper protéiné il y a cinq ans, Jean-Luc Mélenchon ne jure désormais plus que par le quinoa et le bannissement de la viande. Outre l’alimentation, le vrai secret pour tenir la distance est de préserver son sommeil. Tous les candidats n’ont pas les mêmes besoins : la patronne du Front national a dû mal à se passer de huit heures de sommeil par nuit, quand Emmanuel Macron (comme Napoléon ?) se contenterait parfaitement de quelques heures pour recharger ses batteries. Tous sont en tout cas entraînés au rituel des micro siestes que l’on s’accorde dès qu’on s’engouffre dans un train ou une voiture. Ici, les somnifères peuvent souvent offrir un coup de pouce pour s’endormir plus rapidement après un meeting trop excitant ou une journée riche en coup bas.

Prendre soin de son corps

Cependant, jadis plus souvent utilisées, les substances illicites ont quelque peu disparu de la pharmacopée des athlètes politiques qui ne veulent pas prendre le risque d’être épinglé par les électeurs. Les amphétamines ont été éclipsées par le retour à des psychostimulants plus classiques : on susurre que Benoît Hamon se passe rarement de son petit verre de vin blanc avant de faire le show. Modernité oblige, le sport est également publiquement présenté comme une technique imparable pour faire face aux coups de fatigue et de stress. Emmanuel Macron et Benoît Hamon se lancent ainsi régulièrement dans un petit jogging et François Fillon pourrait les accompagner à condition que son dos le laisse tranquille.

L’ancien premier ministre est sujet aux lombalgies depuis son passage à Matignon (certains psychanalystes oseraient insinuer qu’il somatise et qu'il en avait assez d'avoir son Président sur le dos). Aussi, depuis cette heure, il consulte très régulièrement un ostéopathe dont le nom lui aurait été soufflé par un certain Bernard Kouchner.

Il y a certains domaines où les clivages politiques n’ont pas droit de cité.

Léa Crébat