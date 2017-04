Quel impact du magnésium sur la mortalité au sein d’une unité de soins intensifs en cardiologie ?

Les troubles de l’équilibre hydro-électrolytique jouent un rôle crucial dans la morbi-mortalité constatée chez les malades hospitalisés, tout particulièrement dans les unités de soins intensifs (USI). Les fluctuations de la composition du milieu intérieur induites par les maladies aiguës graves et leurs traitements mettent à rude épreuve l’homéostasie. A cet égard, le potentiel d’action cardiaque s’avère sensible à ces agressions biochimiques et la mesure de l’intervalle QTc permet souvent d’en juger, même s’il ne prend en compte qu’une faible partie des menaces. Le rôle du magnésium (Mg++) dans ce contexte est paradoxalement mal connu, tout autant sur le plan clinique qu’électrocardiographique.

Une étude réalisée à la Mayo Clinic (Rochester, Etats-Unis) entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 a inclus consécutivement 8 498 patients (dont 62,2 % de sexe masculin et d’un âge moyen de 67 ans ± 15) tous admis dans son USI en cardiologie (USIC). Chez tous les participants, au moins deux dosages du Mg++ sérique ont été pratiqués pendant l’hospitalisation. L’objectif a été de rechercher une association entre les taux de Mg++ et : (1) la mortalité hospitalière ; (2) la fréquence de la mort subite ; (3) la durée de l’intervalle QTc.

Les principaux motifs d’admission en USIC étaient l’infarctus du myocarde à la phase aiguë (50,7 %) et l’insuffisance cardiaque décompensée (42,5 %). Les taux sériques de Mg++ les plus élevés ont été observés chez les sujets plus âgés, volontiers de sexe masculin dont le débit de filtration glomérulaire estimé était abaissé.

Les analyses multivariées, effectués avec ajustement en fonction des caractéristiques cliniques, de la fonction rénale et de la kaliémie n’ont mis en évidence aucune association significative entre les taux de Mg++ lors de l’admission et la durée de l’intervalle QTc ou encore la fréquence de la mort subite. Cependant, des taux ≥24 mg/l ont été associés à une surmortalité, comparativement aux valeurs de référence, situées dans l’intervalle 20-22 mg/l, indépendamment des autres variables. L’odds ratio (OR) correspondant a été en effet estimé à 1,80 (intervalle de confiance à 95 % de 1,25 à 2,59). Une analyse de sensibilité a conduit aux mêmes résultats, alors qu’elle a pris en compte les taux de Mg++ après l’admission, tout en excluant les patients atteints d’une insuffisance rénale et ceux dont la kaliémie était jugée anormale.

Cette étude rétrospective, de façon un peu inattendue, ne révèle aucune association significative entre les taux sériques de Mg++ et la durée de l’intervalle QTc, pas plus qu’avec le risque de mort subite. En revanche, des taux ≥ 24 mg/l seraient prédictifs d’une surmortalité hospitalière, tout au moins chez des patients hospitalisés en USIC, ceci indépendamment des autres variables à connotation pronostique.

