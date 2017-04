Quel massage pour prévenir la récidive de l’arrêt cardiaque pré-hospitalier ?

Lorsque un arrêt cardiaque réanimé en dehors de l’hôpital avec récupération d’un état hémodynamique spontané (REHS), récidive avant l’arrivée à l’hôpital – soit 5 % à 39 % des cas - la probabilité de survie après hospitalisation est très faible. Les facteurs de prévention de la survenue du deuxième arrêt cardiaque ne sont guère connus. En particulier, existe t-il une relation entre le ratio compression-ventilation pendant la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et la récidive de l’arrêt cardiaque ? Pour en avoir le myocarde net, des auteurs ont postulé que les taux de récidive de l’arrêt cardiaque seraient similaires chez les patients réanimés avec un ratio compression-ventilation de 30:2 et chez ceux réanimés par des compressions thoraciques continues (CTC), et qu’il serait inversement corrélé à la survie et à un bon pronostic neurologique.

Pour ce faire, ils se sont livrés à une deuxième analyse d’une grande étude randomisée et contrôlée, réalisée entre 2011 et 2015 dans 8 sites, et qui avait comparé CTC et 30:2 au cours de la réanimation des arrêts cardiaques en dehors de l’hôpital. Un modèle multivariable de régression logistique a permis de rechercher d’éventuelles corrélations entre : les ratios de compression-ventilation utilisés et la récidive de l’arrêt cardiaque d’une part et entre les ratios de compression-ventilation et la survie après hospitalisation et un bon pronostic neurologique (Score de Rankin modifié ≤ 3) d’autre part. Il a été procédé à un ajustement pour l’âge, le sexe, le rythme cardiaque initial et les mesures de la qualité de la RCP.

Du cœur à l’ouvrage

Parmi les 23 711 patients en arrêt cardiaque de l’étude initiale, 9 601 ont été exclus de cette seconde analyse pour cause de ratio compression-ventilation inclassable. Au total, 14 109 patients ont été finalement inclus dont la RCP avait clairement consisté soit en CTC, soit en 30:2 ; 4 713 ont récupéré un état hémodynamique spontané pré-hospitalier, avec des taux variant de 19,2 % à 53,4 % selon les 8 sites de l’étude (p < 0,001). Parmi ceux-ci, 2 040 (43,2 %) ont présenté au moins un nouvel arrêt cardiaque (32,1 % à 46,5 % selon les sites, p < 0,01) et le plus souvent lorsque l’arrêt cardiaque initial était survenu en asystolie. Les taux d’incidence des récidives n’ont pas été significativement différents entre les patients réanimés par CTC et ceux réanimés par 30:2 (44,1 % vs 41,8 %; Odds ratio [OR] ajusté : 1,01 ; intervalle de confiance [IC] 95 % : 0,88-1,16). La survenue d’un nouvel arrêt cardiaque a été corrélée avec un moindre taux de survie (23 ,3 % vs 36,9 %; OR ajusté : 0,46 ; IC 95 % : 0,36-0,51) et avec un pronostic neurologique défavorable (19,4 % vs 30,2 % ; OR ajusté : 0,46 ; IC 95 % : 0,38-0,55).

Massez, massez, il en restera toujours quelque chose

Quitte à vous faire mal au cœur et en avoir gros sur la patate, cette énorme étude nord-américaine (Etats-Unis et Canada) clôt définitivement une querelle de clochers en démontrant sans ambigüité aucune, qu’aucune des 2 méthodes de RCP n’est supérieure à l’autre en terme de prévention de la survenue d’un nouvel arrêt cardiaque pré-hospitalier. Elle confirme, sans pouvoir l’expliquer précisément, ce que nous avons tous constaté, à savoir que la survenue d’une récidive d’arrêt cardiaque pré-hospitalier est grevée d’un moindre taux de survie et d’un moins bon pronostic neurologique.

Dr Bernard-Alex Gaüzère