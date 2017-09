Quel petit-déjeuner avant l’école ?

Les deux articles retenus sont des « études croisées randomisées sur l’effet aigu du petit-déjeuner », effectuées en établissement scolaire au Royaume-Uni. Ces deux études ont comparé les effets de petits déjeuners (différant « en termes d’indice ou de charge glycémique ») sur la mémoire, sur les facultés d’attention, et sur le traitement de l’information. Bien que cette étude ne permette pas d’appuyer l’hypothèse de « meilleures performances mentales avec un petit-déjeuner apportant plus de 20 % des besoins énergétiques quotidiens », elle fournit toutefois un « indice supplémentaire » suggérant « le bénéfice d’une réponse glycémique postprandiale plus faible pour les performances mentales. »

Premier constat : ce sujet demeure encore peu étudié, puisque les auteurs n’ont pu recenser que 39 articles, et seulement deux correspondant aux critères d’inclusion dans leur analyse. D’où un second constat : devant l’insuffisance quantitative des études concernant l’influence du petit-déjeuner sur les capacités cognitives, il est difficile d’en tirer des « conclusions solides. »

Dans les études consacrées aux effets du petit-déjeuner sur les performances cognitives, explique une équipe de Milan (Italie), les comparaisons portent le plus souvent entre des sujets ayant pris ou non un petit-déjeuner. Mais les caractéristiques propres du petit déjeuner (en particulier ses apports en sucres) peuvent aussi influencer les facultés mentales.

Référence

Edefonti V et coll.: Breakfast and behavior in morning tasks: Facts or fads? Journal of Affective Disorders 2016 ; publication avancée en ligne le 24 décembre. doi.org/10.1016/j.jad.2016.12.028