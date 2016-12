Quel risque pour les « petits fumeurs » ?

Le tabagisme est un problème de santé publique majeur à travers le monde responsable globalement d’environ 5 millions de décès par an. Malgré une baisse de sa prévalence, dont témoigne le nombre de non-fumeurs passé de 19 à 23 %, le pourcentage de « petits fumeurs », de moins de 10 cigarettes par jour (CPD) a, lui, augmenté, de 16 % en 2005 à 23 % en 2014. La détermination du risque lié au tabac est fonction à la fois du nombre de CPD consommées et de la durée de l’intoxication tabagique. Or peu de données sont disponibles dans la littérature sur le retentissement sur la santé d’un tabagisme mineur, inférieur à 10 CPD.

La 3ème version du questionnaire du National Institutes of Health (NIH)- American Association of Retired Persons (AARP) a permis d’évaluer la consommation de tabac, y compris pour des quantités minimes, de moins de 1 ou de 1 à 10 CPD et a corrélé ces données à la mortalité globale et spécifique, comparativement à celle des non-fumeurs. Elle a aussi fourni des renseignements sur l’évolution des « petits fumeurs » ayant arrêté leur intoxication et des sujets dont la consommation avait été variable, en régle plus forte, au fil des années. L’étude NIH-AARD avait, en pratique, adressé un premier questionnaire en 1995- 1996 à plus de 3,5 millions de membres, âgés de 50 à 71 ans, résidant dans 6 états différents et 2 grandes zones urbaines US. Il y avait eu 566 398 réponses complètes. En 2004-2005, un nouveau questionnaire fut envoyé avec 313 563 réponses (62,7 %). Après exclusions diverses, la cohorte d’analyse définitive fut composée de 290 215 membres, qui tous avaient donné leur accord pour participation et ne reçurent aucune compensation financière en regard. Le second questionnaire étudia la consommation tabagique de la vie entière des individus, en séparant 9 tranches d’âge dans leur vie : moins de 15 ans, de 15 à 19 ans, ... jusqu’ à la tranche de 60 à 99 ans, au-delà de 70 ans. Elle précisa aussi la date d’arrêt chez les anciens fumeurs. Elle analysa plusieurs modes de consommation journalière, allant de moins de 1 CPD à entre 1 et 10, 11 et 20…, voire supérieure à 30 CPD. Furent exclus de l’étude les sujets ayant commencé à fumer au-delà de 60 ans ou ceux dont les données avaient été incomplètement recueillies. Les participants furent suivis jusqu’au 31 décembre 2014 ou à la date de leur mort. Les associations tabagisme – mortalité furent analysées dans les différents sous-groupes ainsi individualisés et ajustés en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique, du niveau éducationnel, de la consommation d’alcool et du degré d’activité physique, toujours en comparaison avec des non-fumeurs.

Portrait robot des petits fumeurs

Parmi les 290 215 participants, 168 140 étaient de sexe masculin (57,9 %) et 120 075 des femmes (42,1 %). L’âge moyen (SD) était de 71 ans avec des écarts allant de 59 à 82 ans. 22 337 (7,7 %) étaient des fumeurs encore actifs ; 156 405 (53,9 %) des anciens fumeurs et les 114 473 autres (38,4 %) n’avaient jamais fumé. Parmi les « petits fumeurs », on en relevait 6,8 % avec moins de 1 CPD au départ et 30,4 % avec une consommation initiale comprise entre 1 et 10 CPD. Par la suite, toutefois, la consommation s’était majorée chez respectivement 9,1 % et 22,5 % d’entre eux. Dans l’ensemble, les fumeurs de moins de 10 CPD tout au long de leur existence avaient démarré plus tard leur intoxication, étaient plus souvent Noirs ou hispaniques, avec un faible niveau d’éducation, une consommation d’alcool modérée et moins d’antécédents de nécrose myocardique ou d’emphysème pulmonaire. Ils avaient également plus recours au cigare ou à la pipe.

Une augmentation significative de la mortalité globale et spécifique

Durant la période de suivi, d’en moyenne 6 ans, on déplora 37 331 décès. On nota une relation très forte, dose-dépendante entre le nombre de CPD fumées et la mortalité globale, toutes causes confondues. Comparativement aux non-fumeurs, le Hazard ratio (HR) de décès s’établit à 1,87 (intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,64 à 2,13) pour une consommation constante entre 1 et 10 CPD, mais n’était pas non plus négligeable pour moins d’une CPD, avec un HR de 1,64 (IC95 de 1,07 à 2,51). Chez les fumeurs dont le tabagisme avait été faible au départ, mais qui s’était aggravé au fil du temps, les HR furent plus élevés, respectivement à 2,57 (IC95 de 2,65 à 3,64) entre 1 et 10 CPD et à 2,05 (IC95 de 1,77 à 2,30) pour moins d’1 CPD initiale. Cette relation entre tabagisme et mortalité était identique dans les 2 sexes. On nota également une relation très forte entre tabagisme minime et cancer du poumon, les HR étant respectivement à 9,12 (IC95 de 2,92 à 28,47) pour une consommation très faible et à 11,61 (IC95 de 8,25 à 16,35) pour une consommation entre 1et 10 CPD. Comparativement aux individus n’ayant jamais fumé, les « petits fumeurs » ayant arrêté leur intoxication présentaient un risque moindre, mais non nul, risque d’autant plus faible que l’arrêt du tabagisme avait été plus précoce. A titre d’exemple, les fumeurs ayant eu une consommation de moins de 1 ou entre 1 et 10 CPD, et ayant arrêté de fumer à l’âge de 50 ans ou plus tard, avaient un HR abaissé à 1,44 (CI : 1,12- 1,85) et à 1,42 (CI : 1,27- 1,59).

De l’intérêt du sevrage quel que soit le nombre de cigarettes fumées

Il existe dans la population US un nombre croissant de fumeurs modérés à moins de 10 CPD. L’étude NIH-AARP révèle que, même dans le cas d’un faible tabagisme, le risque de mortalité est plus conséquent, comparativement aux sujets n’ayant jamais fumé. Le risque toutefois diminue en cas d’arrêt précoce de l’intoxication. Ces données confirment donc l’existence d’un risque nocif du tabac, même avec une faible ou très faible consommation et l’intérêt de mesures de sevrage dans toutes les hypothèses. Elles se rapprochent des associations précédemment établies entre tabagisme et cancers de la tête et du cou, et également de celles retrouvées en cas de tabagisme passif. Encore une fois, elles témoignent qu’il n’y a pas de « risque zéro » avec le tabac.

Les points forts de ce travail tiennent à l’importance de la cohorte d’étude et à la durée du suivi. A l’inverse, il faut signaler que l’analyse a été rétrospective et a reposé sur des données auto déclarées par les participants. En outre, ces derniers ont été préférentiellement des hommes Blancs, d’âge compris entre 60 et 70 ans, rendant toute généralisation à d’autres groupes de population aléatoire. Il est aussi possible qu’il y eut une participation moindre de fumeurs, de par une espérance de vie plus réduite. Ce travail n’a pas, non plus, fourni de précisions sur l’impact des autres modes de consommation du tabac, ni sur celui des systèmes électroniques de délivrance de nicotine.

En conclusion, les sujets ayant fumé moins de 1 ou de 1 à 10 CPD tout au long de leur vie ont un risque de mortalité globale ou spécifique plus élevé que celui des non-fumeurs. Ces résultats confirment qu’il n’y a pas de risque zéro en cas d’exposition tabagique. Des études ultérieures restent à mener pour quantifier les risques en cas de couplage à d’autres modes de consommation du tabac (pipes, cigares…) ou d’utilisation de cigarettes électroniques.

Dr Pierre Margent