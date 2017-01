Quel test pour dépister un diabète chez les enfants obèses ?

Diagnostiquer un diabète est en règle facile en pédiatrie en cas de symptômes évocateurs et lorsque la glycémie est élevée (≥ 11,1 mmol/L). En revanche, dépister un diabète de type II asymptomatique, notamment en cas de surpoids est plus difficile car les performances des tests sont l’objet de controverses. Le dosage de l’HbA1c aurait une sensibilité et une spécificité basses en cas de pré-diabète et chez les obèses dépistés diabétiques par le test de tolérance orale au glucose (TTOG). Le critère diagnostique implicite est souvent l’évolution à long terme. Le TTOG lui-même a une reproductibilité médiocre.

Pour trancher cette controverse, les pédiatres de 6 centres allemands ont étudié 4 848 enfants et adolescents (2 668 filles), consultant pour surpoids (IMC > 90ème percentile) ou obésité (> 97ème p), âgés de 7 à 17 ans, sans diabète connu, asymptomatiques ou oligosymptomatiques. L’IMC moyen était de 30,6 ± 5,4 Kg/m2 (DS IMC 2,8 ± 0,6) ; 15,7 % étaient en surpoids, 46,4 % obèses, 37,9 % extrêmement obèses. L’âge moyen était à 13,1 ± 2,4 ans.

L’HbA1c plus fiable que le test de tolérance orale au glucose, semble-t-il

Tous ont eu le même jour un dosage de HbA1c et un TTOG. Les taux de HbA1c de 39 mmol/mol (5,7 %) à 46 mmol/mol (6,4 %) ont été considérés comme significatifs d’un pré-diabète ; tous les enfants avec les critères de diabète (HbA1c > 6,4%) ont eu un contrôle et une recherche d’anticorps anti-cellules β et dosage de C-peptide. En fonction du TTOG, les sujets à glycémie à jeun <5,6 mmol/L et à 2h <7,8 mmol/L ont été considérés normaux, pré-diabétiques si glycémie entre 5,6 et 6,9 et à 2h entre 7,8 et 11 mmol/l, diabétiques si glycémie >7 mmol/l et/ou à 2h>11,1mmol/L. En utilisant comme critère diagnostique HbA1c et TTOG, 2,4 % des sujets (n = 115, 55 filles) pouvaient être classés diabétiques. Au sein de ce groupe, 81,7 % (n = 94) avaient à la fois les 2 examens dans la zone diabète, 68,7 % (79/115) avaient un taux d’HbA1c ≥ 6,5%, 22,6 % (n = 26/115) un TTOG de type diabète. Le TTOG identifiait 21,5% des patients diabétiques en fonction du critère HbA1c, l’HbA1C identifiait 32 % de ceux classés diabétiques sur le critère TTOG (p < 0,001). Sur l’ensemble de la population aussi bien que par catégorie de poids, la proportion de valeurs anormales a été presque le double pour l’HbA1c.

Le taux d’HbA1c semble donc plus fiable que le test de tolérance orale au glucose pour détecter un diabète chez les enfants et adolescents en surpoids et obèses. Le seuil à prendre en compte pourrait être à 42 mmol/mol (6 %).



Pr Jean-Jacques Baudon