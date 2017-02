Quel tocolytique pour la version céphalique externe ?

La présentation du siège concerne environ 4 % des grossesses à terme. Il s’agit, en fréquence, de la 3ème indication de césarienne. La version céphalique externe est recommandée, dans l’objectif de réduire la pratique des césariennes, particulièrement dans les pays à faibles revenus, où la morbidité et la mortalité associées aux césariennes sont importantes. Plusieurs méthodes ont été proposées pour améliorer le résultat de la version externe, parmi lesquelles la relaxation utérine par tocolyse, l’anesthésie péridurale, l’amnio-infusion, mais aussi des méthodes « alternatives » comme la stimulation vibro-acoustique, l’acupuncture ou la moxibustion (stimulation par la chaleur de points d’acupuncture).

La majorité des études évaluant l’apport des médicaments tocolytiques ont été menées avec des bêta-mimétiques et montrent qu’ils améliorent les chances d’accouchement céphalique (risque relatif poolé RR 1,60 ; intervalle de confiance à 95 % IC 1,2 à 2,0). Ils exposent toutefois la future mère à des effets secondaires cardiovasculaires, notamment des flushes et des palpitations.

Fénotérol contre atosiban

Le British Medical Journal publie les résultats d’un essai randomisé comparant l’efficacité de l’atosiban, antagoniste de l’ocytocine, et celle du bêta-mimétique fenotérol, pour assurer la relaxation utérine au cours d’une manœuvre de version céphalique externe. Au total 830 patientes avec un fœtus unique se présentant par le siège à plus de 34 semaines d’aménorrhée ont été randomisées. Avant la manœuvre, les unes (n = 416) ont reçu de l’atosiban à la dose de 6,75 mg, les autres (n = 414) 40 μg de fénotérol.

Un peu plus de présentations céphaliques à l’accouchement et un peu moins de césariennes avec le fénotérol…

Trente minutes après la manœuvre de version externe, la présentation céphalique est moins fréquente dans le groupe atosiban (34 % vs 40 % ; RR 0,73 ; IC 0,55 à 0,93). Cet avantage ne dure toutefois pas, puisque à la naissance, la différence entre les deux groupes perd de sa significativité statistique, avec 35 % (n = 139) des fœtus du groupe atosiban se présentant en position céphalique contre 40 % (n = 166) du groupe fénotérol (RR 0,86 ; IC 0,72 à 1,03). Une césarienne a été réalisée pour 60 % (n = 240) des femmes du groupe atosiban et 55 % (n = 218) de celles du groupe fénotérol, là encore, différence non statistiquement significative (RR 1,09 ; IC 0,96 à 1,22).

Dr Roseline Péluchon