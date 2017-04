Quel traitement en cas de pathologie thromboembolique veineuse associée au cancer ?

Les héparines de bas poids moléculaire sont toujours le traitement de référence au cours des 6 premiers mois d’anticoagulation en cas d’événement thromboembolique veineux associé à un cancer car leur efficacité est supérieure à celle des antivitamines K. Mais elles doivent être injectées quotidiennement et ne manquent pas d’effets secondaires locaux, ce qui en limite l’usage sur de longues périodes. Dans ce contexte, la possibilité de proposer un anticoagulant direct (DOAC) a été envisagée. Mais cette classe thérapeutique n’a pas encore été étudiée spécifiquement dans cette indication. Cependant, des analyses de sous-groupes suggèrent une belle activité doublée d’un profil de sécurité supérieur à celui des antivitamines K. Mais ces études ne sont pas dépourvues de biais: pas de définition de l’activité du cancer, exclusion des études des cancers turpides, absence de données sur la prise d’une chimiothérapie, sur la présence de métastases, … Les résultats ont cependant été suffisamment convaincants pour que soient mises en place des études comparant directement DOAC et HBPM. A suivre.

