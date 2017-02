Quel traitement pour les condylomes ?

Plusieurs possibilités existent pour la destruction des condylomes anogénitaux externes depuis la cryothérapie jusqu’à l’électrochirurgie et le Laser C02 en passant par l’application de divers topiques. Toutefois les performances de chacune de ces approches en termes de disparition complète sont mal connues et les recommandations peu précises à cet égard.

A Bertolotti et coll. se sont livrés à une revue systématique de la littérature avec méta-analyses et les résultats ont été présentés en communication orale au cours de ces JDP.

Sur 6 238 articles abordant ce thème, soixante et onze essais cliniques randomisés ont été identifiés totalisant 10 161 patients. La plupart (67) montraient un haut risque de biais.

Globalement, parmi les traitements topiques évalués, imiquimod, polyphénone, podophyllotoxine et 5 FU se montrent plus efficaces que le placebo avec en poolant les données, des taux d’efficacité qui sont de 68 % pour la crème au 5-FU, 58 % pour l’imiquimod, 57 % pour la podophyllotoxine 0,5 % en gel, 55 % pour la polyphénone

15 % et la podophyllotoxine 0,5 % en crème.

Pour les thérapeutiques interventionnelles, les taux d’efficacité observés sont de 92 % pour l’électrochirurgie, 90 % pour le laser CO2, 70 % pour l’acide trichloracétique (TCA) et 61 % pour la cryothérapie.

Cependant il est retrouvé, en méta-analyse, une légère supériorité de la cryothérapie sur l’acide trichloroacétique, (RR [risque relatif] = 0,85) dans l’obtention d’une disparition complète des CAE tandis que l’électrochirurgie reste plus efficace que la cryothérapie (RR = 0,80) et que l’imiquimod semble équivalente à la cryothérapie (RR = 1,04).

Cette revue de la littérature, malgré la qualité cautionnable de la plupart des essais, autorise à conclure que les techniques interventionnelles sont plus performantes que les topiques pour la destruction des CAE même si les topiques semblent avoir une efficacité appréciable. Malheureusement, on manque de comparaisons entre les différentes approches et les données sur les taux de récidives à 6 mois sont parcellaires.

Dr Marie-Line Barbet