Quelle chirurgie axillaire en cas de chimiothérapie néoadjuvante ?

La chimiothérapie néo-adjuvante (CNA) est un traitement répandu en France dans la prise en charge des tumeurs localement avancées du sein. En cas de CNA, la place du ganglion sentinelle a été longuement débattue ces dernières années.

En néo-adjuvant, l’efficacité de la chimiothérapie reste comparable à celle d’une stratégie adjuvante permettant, dans près de la moitié des cas, un traitement conservateur(1). La CNA est aussi efficace sur le contrôle loco - régional, en particulier sur les adénopathies axillaires, puis - qu’elle permet une réponse clinique complète dans près d’un tiers des cas. Le statut ganglionnaire avant la CNA reste un facteur pronostique important. Les dernières recommandations de l’ASCO en 2014 sont défavorables à une recherche du ganglion sentinelle (GS) en post-CNA chez les patientes métastatiques axillaires (N+). Dans une stratégie néo-adjuvante, l’objectif du chirurgien est de diminuer le taux de curage indemne qui est aujourd’hui de 30 %. Cet objectif peut être atteint en optimisant le moment du GS par rapport à la CNA, en réalisant des procédures de GS après CNA chez les patientes N+ et en développant toujours de nouvelles techniques de détection du GS pour améliorer le plus possible le taux de détection et pour diminuer le taux de faux négatifs (FN).





Ganglion sentinelle axillaire en pré/post-CNA : un débat obsolète ?

Chez les patientes N0

Dans une série rétrospective de 2015 concernant 1 183 patientes sans métastase axillaire (N0), une équipe hollandaise s’est intéressée au taux de faux négatifs (FN), de détection et de curage axillaire selon que la recherche du GS avait été réalisée avant ou après la CNA(2). Dans cette étude, le taux de détection était meilleur en pré-CNA (97 % vs 85 %), le taux de faux négatifs plus bas (4-10 % vs 10,7 %), mais les auteurs ont aussi enregistré un taux plus important de curage axillaire dans le groupe « pré-chimiothérapie néo-adjuvante » (35 % vs 21 %, p = 0,003). La recherche du GS en pré-CNA impose aussi deux chirurgies et ne tient pas compte du down staging au niveau axillaire qui concernait 23 à 42 % des patientes. En cas de N+, la question d’un deuxième GS a été étudiée dans l’étude prospective SENTINA (2 234 patientes)(3). Dans ce cas de figure, le taux de détection s’effondre à 61 % et le taux de faux négatifs dépasse les 52 %. Bien que la recherche du GS en pré-CNA procure des informations sur le statut ganglionnaire, cette méthode ne présente aucun avantage par rapport à une stratégie post-CNA.

N+ et ganglion sentinelle en postchimio-thérapie néo adjuvante : vers une indication potentielle ?

Depuis 2013, trois essais prospectifs ont été publiés avec des résultats encourageants sur le taux de détection et le taux de FN (tableau). Les taux de FN restent encore trop élevés pour changer les recommandations. Dans l’étude SENTINA(3), les auteurs démontrent que la méthode combinée colorimétrique et isotopique augmente le taux de détection de près de 10 points comparé à une détection par radio-colloïde seul. Dans une méta-analyse plus ancienne(4), Breslin et coll. suggèrent aussi l’influence de la courbe d’apprentissage sur le taux de détection du GS. Le taux de FN peut aussi être amélioré par l’analyse d’au moins 3 GS. Dans les études SENTINA et ACOSOG Z1071(5), nous remarquons que ce taux de FN chute à moins de 10 % quand on analyse 3 GS. Si on considère les cellules isolées comme des métastases, le taux de FN passe de 13,6 % à 8,4 %(6). La mise en place d’un clip dans le ganglion sentinelle métastatique est un élément intéressant pour diminuer le taux de FN. Dans la revue de la cohorte de l’étude ACOSOG Z1071(5), 33 % des patientes ont eu un clip ganglionnaire posé avant la CNA, et 55,8 % des patientes ont eu le clip détecté à la chirurgie. Dans le groupe avec clip, le taux de FN chutait à 7,4 % contre 13,6 % sans clip.

Perspectives

De nouvelles techniques se développent pour augmenter le taux de détection et diminuer le taux de FN. La pose de clips démagnétisés paraît être une bonne piste pour repérer les ganglions métastatiques ainsi que l’injection d’oxyde de fer. Dans les études SeniMag et MagSnoll(7), l’utilisation d’un détecteur magnétique permet de repérer ce traceur ferrique injecté dans le ganglion.

Conclusion

En cas de CNA, la pratique d’un CA reste recommandée hors étude. Il n’y a pas d’étude sur l’impact du taux de FN et la survie globale. La réponse pathologique complète semble être un critère de sélection important pour proposer un GS à ces patientes et éviter un CA « inutile ». Il est important d’inclure les patientes dans les essais pour faire progresser les recommandations sur le GS après CNA et éviter 30 % de curages axillaires indemnes.

Références

