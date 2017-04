Quelle corrélation entre la présence d’un reflux et l’aspect à l’endoscopie laryngée chez l’enfant?

Pour les patients ayant une toux chronique ou des symptômes laryngés, la pratique d’une laryngoscopie et d’une bronchoscopie est fréquente et la constatation d’un larynx rouge et inflammatoire conduit souvent au diagnostic de reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique et à la prescription d’inhibiteurs de la pompe à proton. Les études menées chez l’adulte ont montré une relation inconstante entre les constatations endoscopiques et le RGO dépisté par pH-métrie. Cependant, cet examen ne détecte que les reflux acides et distaux. En revanche, l’impédancemétrie couplée à la pH-métrie (IpH) permet la détection des RGO liquides, gazeux, ou mixtes, et, parmi les RGO liquides, ceux qui sont acides ou non. Cet examen est ainsi devenu la référence pour la détection des reflux.

77 enfants ayant une toux chronique

Une étude prospective conduite de 2006 à 2011 à l’hôpital d’enfants de Boston a comparé les résultats de 77 enfants (d’âge moyen 6,5 ± 3,7 ans) explorés pour toux chronique. Les parents ont rempli les questionnaires standards de qualité de vie et de symptômes gastro-intestinaux. Les images des endoscopies ont été visionnées indépendamment par 3 ORL, un junior, un de niveau intermédiaire et un senior, et cotées selon un « score de reflux » qui prenait en compte érythème et œdème des différentes structures laryngées. Les scores de reflux ont été comparés avec les résultats des questionnaires et des différentes mesures de l’IpH: reflux acides et non acides et leur niveau. Les pH ont été considérés pathologiques si < 4 pendant 6 % ou plus du temps. Des coefficients de corrélation ont été calculés pour le degré d’agrément entre les 3 ORL et des courbes construites (ROC) afin de mesurer la sensibilité des scores de reflux. Des coefficients de Spearman ont été établis pour évaluer la corrélation entre les scores de reflux et les mesures de reflux par IpH.

La moyenne des scores de reflux était de 12 ± 3. La concordance du coefficient de corrélation des scores de reflux entre les ORL était faible (0,32 ; intervalle de confiance à 95 % de 0,22 à 0,42). L’IpH était anormale chez 18 % des patients et 28 % avaient une pH-métrie anormale. Le pourcentage de temps de reflux < 4/24 h était de 4,8 % ± 5,8. Aucune corrélation n’a été constatée entre les reflux pathologiques mesurés par la pH-métrie, l’IpH ou les épisodes de reflux acides et non acides sur la hauteur de l’œsophage, et l’inflammation évaluée par les scores de reflux. Si la pH-métrie était prise comme référence, la valeur prédictive positive du score de reflux était de 29 % et si l’IpH était la référence la valeur prédictive positive du score de reflux était de 40 %. Aucun patient n’avait une œsophagite érosive visible, mais 21 % avaient une œsophagite de reflux histologique. Aucune corrélation non plus n’a été mise en évidence entre œsophagite et indices cliniques établis d’après les questionnaires.

En conclusion, l’aspect du larynx en endoscopie ne permet pas de porter le diagnostic de reflux gastro-œsophagien pathologique et cet examen ne doit pas être la base d’un traitement du reflux.

Pr JJ Baudon