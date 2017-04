Quelle dose d’anticoagulant proposer en USI aux patients obèses ?

En cas de traitement d’un patient obèse par héparines non fractionnées (HNF), on ne dispose que d’études rétrospectives. Elles montrent cependant l’intérêt de réduire la dose par kg lorsque le poids dépasse 165 kg. Pour les héparines de bas poids moléculaire (HBPM), les études ont confirmé qu’il est recommandé de prescrire la dose classique par kg en cas d’IMC compris entre 30 et 39. Cependant, au-delà de 40, il n’existe que peu de données et elles ne permettent pas de conclure sauf pour affirmer qu’il n’existe pas de plafond à ce jour. Enfin, pour les anticoagulants directs (DOACs), les études effectuées sur des sujets sains suggèrent qu’il ne faut pas ajuster les doses jusqu’à 120 kg. L’ISTH recommande par contre de ne pas utiliser cette classe thérapeutique en dessous de 40 kg et au-delà de 120 kg, faute de données probantes.

Dr Dominique-Jean Bouilliez