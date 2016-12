Quelle efficacité du vaccin antigrippal en pédiatrie ?

Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à la grippe et susceptibles de complications. Cependant, relativement peu d’études ont été consacrées à l’efficacité du vaccin influenza trivalent (VIT) dans cette tranche d’âge. Le comité américain des vaccinations du CDC a étendu les recommandations du VIT des enfants à risques à l’ensemble de la population pédiatrique à partir de 6 mois et préconise 2 doses de 6 mois à 8 ans. Une amélioration de l’immunité a été notée avec ces 2 doses pour les nourrissons non vaccinés au préalable, mais les données sont d’interprétation difficile à partir de 2 ans. En effet, ceux qui ont été vaccinés la saison précédente peuvent avoir une immunité avec une seule dose.

Un réseau américain étendu à 5 états a évalué l’efficacité vaccinale en 2011-2012 et 2012-2013 chez les enfants de 6 mois à 8 ans. Le diagnostic virologique de grippe a été obtenu par RT-PCR sur les prélèvements de gorge et de nez. Le statut vaccinal sur la saison en cours et jusqu’à 4 vaccinations antérieures a été affirmé par les documents médicaux et les registres de vaccination. L’efficacité vaccinale (EV) a été estimée par « test-negative design » où le statut vaccinal est comparé entre les patients influenza + et les contrôles négatifs au cours des infections respiratoires aiguës avec toux, après ajustements pour l’âge, l’ethnie, les conditions médicales, le site de l’étude et le mois.

Il n’a pas été observé chez les enfants vaccinés complètement d’efficacité vaccinale supérieure à celle des enfants vaccinés partiellement, mais l’échantillon d’enfants vaccinés partiellement était relativement petit. Cependant, parmi les enfants de 2 à 8 ans, au cours des deux saisons, l’efficacité vaccinale vis-à-vis des souches A(H3N2) et B étaient plus élevées, de façon constante, chez les enfants qui avaient reçu 2 doses au cours de la même saison en comparaison de ceux qui n’en avaient pas reçu (efficacité de 58 % à 80 % versus 33 % à 44 %). Au cours des saisons, le risque d’infection par la souche A(H3N2) en dépit du vaccin VIT était 2,4 fois plus élevé (intervalle de confiance à 95 % de 1,4 à 4,3) pour les enfants qui n’avaient pas reçu 2 doses au cours de la même saison antérieure. Une protection résiduelle a également été notée chez les enfants non vaccinés qui l’avaient été la saison précédente (efficacité de 36 % à 40 %)

En conclusion, la vaccination par VIT peut apporter un bénéfice préventif pour les saisons suivantes y compris une possible protection résiduelle si la vaccination a été négligée. Deux doses de vaccin au cours de la même saison pourraient être plus efficaces que d’autres stratégies vaccinales alternatives.

Pr JJ Baudon